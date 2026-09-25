У Львові в самому серці міста виявили автомобілі, припарковані з порушенням правил паркування

Паркувальний майданчик «Вернісаж» у Львові: які порушення ПДР допускають водії

У Львові функціонують два облаштовані паркувальні майданчики зі шлагбаумами — на вул. Валовій і на «Вернісажі». Якщо про ситуацію на Валовій ми вже розповідали раніше, то тепер детальніше зосередимося саме на «Вернісажі».

Про стан паркування тут інформують урбаністи міста.

Цей паркувальний майданчик відрізняється від відкритих платних парковок тим, що інспектори не штрафують водіїв просто за несплату парковки. Машина заїжджає через шлагбаум, а оплату необхідно здійснити перед виїздом.























Проте це не дає право паркуватися довільно. Правила дорожнього руху поширюються на всю територію майданчика. Якщо водій стає з порушеннями зупинки чи стоянки, інспектори мають право застосувати адміністративні санкції.

Сам майданчик «Вернісаж» охоплює паркувальні місця на вул. Театральній, вул. Низький Замок, а також на відрізках вул. Лесі Українки і вул. Вірменської.

З початку року інспектори зафіксували понад 1600 випадків порушень правил зупинки й стоянки на цих вулицях. При цьому варто зазначити, що статистика охоплює не лише паркувальний майданчик, а також суміжні вулиці, включно з пішохідними зонами.

Опишемо найпоширеніші порушення саме на «Вернісажі».

На вул. Театральній цього року зафіксували 1274 випадки неналежного паркування. Найчастіше порушували знак 3.34 «Зупинку заборонено» — 1128 випадків. Ще 138 разів авто залишали неподалік перехрестя — ближче ніж за 10 метрів або безпосередньо на них.

Зокрема це стосується перехресть вул. Театральна з Лесі Українки, Низьким Замком та Вірменською. Крім того, фіксували зупинку на пішохідних переходах і в їх безпосередній близькості, проте ці випадки частково поза паркувальним майданчиком.

На вул. Лесі Українки зафіксували 187 порушень. Часто водії ставлять авто безпосередньо на пішохідних переходах або ближче, ніж за 10 метрів від них — таких випадків 106. Деякі водії залишають автомобілі біля переходу навпроти драмтеатру імені Марії Заньковецької. Ще 44 порушення стосувалися стоянки чи зупинки на перехрестях та в безпосередній близькості до них.

Інші порушення на Лесі Українки відбуваються за межами паркувального майданчика: авто лишають на виїздах з прилеглих територій, під заборонними знаками або на тротуарах.

На вул. Низький Замок зафіксували 24 порушення, головним чином через залишення автомобілів ближче ніж за 5 метрів від контейнерного майданчика (19 випадків). Також були випадки паркування на перехресті з вул. Театральною.

Парк «Вернісаж» охоплює й частину вул. Вірменської. З початку року там зафіксували 163 порушення правил зупинки та стоянки. Частина з них поза парком, інші — стосуються парковки на перехресті Вірменської з Театральною.

Пам’ятайте: заїжджаючи на «Вернісаж», потрібно не лише сплатити за паркування, а й правильно розташувати автомобіль. Тут активний пішохідний рух, і водіям варто залишати достатньо простору для проїзду та виїзду інших автомобілів.

Перед тим, як залишити автомобіль, слід переконатися, що він не заважає іншим учасникам руху. Дотримуйтесь дорожніх знаків і розмітки. Не паркуйтеся на пішохідних переходах, перехрестях або поруч із ними. Важливо суворо дотримуватися правил зупинки та стоянки.