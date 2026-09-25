Відкриття сучасного корпусу з укриттям у Львівському фаховому коледжі спорту

У Львові планують звести сучасний навчально-спортивний корпус для Львівського фахового коледжу спорту. Новий будинок розмістять на вул. Княгині Ольги, 1/3, між існуючим корпусом навчального закладу та стадіоном.

Ініціативу будівництва нового комплексу для комунального закладу Львівської обласної ради подали до департаменту архітектури та містобудування Львівської міської ради. Питання було розглянуто під час засідання виконавчого комітету міськради.

Проєкт передбачає облаштування критого спортивного залу з роздягальнями та душовими, а також усієї необхідної інфраструктури для навчального і тренувального процесу. Окрім спортивних приміщень, передбачено облаштування укриття із допоміжними кімнатами і конференц-залу.

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев зазначив, що місто підтримує реалізацію цього проєкту. Очікується, що новий корпус зміцнить інфраструктуру коледжу та забезпечить високі стандарти комфортного навчання і тренувань.