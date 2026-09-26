У Львові побудують новий корпус для житла онкопацієнтів Першого ТМО

У Львові, на вулиці Пилипа Орлика в районі Збоїща, планують зводити новий медичний корпус Комунального некомерційного підприємства «1 територіальне медичне об’єднання м. Львова». У цьому корпусі створять умови для тимчасового проживання, відпочинку й відновлення онкопацієнтів.

Виконавчий комітет Львівської міської ради розглянув питання щодо надання містобудівних умов й обмежень для цього об’єкта. Нове приміщення доповнить інфраструктуру Першого ТМО та забезпечить комфортні умови для людей, які проходять лікування онкологічних захворювань.

Згідно з інформацією департаменту архітектури та містобудування, у будинку облаштують кімнати з окремими санвузлами, зони відпочинку, а також передбачать елементи медичного супроводу. Для будівлі проєктують безбар’єрний доступ та належну кількість паркомісць.

Корпус матиме невелику кількість поверхів — до чотирьох, а загалом розрахований на 15 палат для пацієнтів.

Паралельно у Львові триває реалізація проєкту нового хірургічного корпусу UNBROKEN, який стане частиною однойменної медичної екосистеми. Установа обслуговуватиме військових та пацієнтів, що потребують складних хірургічних втручань. Архітектурну концепцію розробив відомий японський архітектор Шігеру Бан, лауреат Прітцкерівської премії. Проєктування виконує архітектурне бюро АБМК.