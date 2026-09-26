Подвірний нарешті розпочав роботу після вказівки Лубінця

Майже сім днів чоловік перебував у приміщенні Територіального центру комплектації (ТЦК). Виникає питання, де проходить межа між мобілізаційними заходами та потенційним незаконним обмеженням свободи.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Мобілізація надає державі законні повноваження, але не скасовує чинного законодавства. Навіть під час війни у кожної людини зберігаються права на свободу, недоторканність та захист. Саме тому викликає занепокоєння інформація з соціальних мереж про чоловіка, який, за наявними даними, понад тиждень перебував у 1 відділі Стрийського районного територіального центру комплектування та спочатку у Жидачеві. Попри це, йому не дозволяли зв’язатися з родиною або адвокатом», — зазначив він.

Дмитро Лубінець оперативно направив представників свого офісу для перевірки цієї ситуації. Також до моніторингового візиту 23 вересня були залучені представники Військової служби правопорядку ЗСУ.

Згідно з журналом обліку та наявними документами, чоловіка доставили до ТЦК 16 вересня о 21:17 співробітником поліції. Він покинув приміщення 23 вересня о 18:15 — таким чином там перебував близько семи діб. Поміщення розташоване в цоколі будівлі, яка виконує функцію укриття і обладнане чотирма ліжками. Харчування організовували співробітники ТЦК, кухня і санвузол утримувалися у належному стані. Приміщення має примусову вентиляцію, але під час огляду помітили підмокання через дощі. Чоловік запевняє, що не міг вийти з нього самостійно.

Ключове питання — на якій підставі чоловік утримувався у приміщенні ТЦК майже тиждень? Потрібно ретельно встановити, чи не порушували право на свободу і недоторканність, а також право на спілкування з родичами та адвокатом. Необхідно перевірити належне оформлення документів. Ця ситуація виходить за межі однієї людини: необхідно з’ясувати, чи не набувають окремі приміщення ТЦК ознак місць несвободи.

Мобілізація — важлива складова обороноздатності країни, втім її реалізація має бути законною. Не можна ігнорувати можливі випадки порушення прав під приводом війни або через побоювання сприяти російській пропаганді. Найкраща відповідь ворогу — не замовчування проблем, а прозорість, законність і відповідальність за порушення.

Для повної перевірки було направлено запити до Стрийського РТЦК і Стрийського районного управління поліції Львівської області. Вимагають надати інформацію про правові підстави та умови перебування чоловіка в ТЦК, оформлення відповідних документів, дотримання його прав і збереження відеозаписів. Закон має діяти для всіх, особливо в період війни.

«Спадок попереднього керівництва Міністерства оборони — не просто помилки минулого, а дуже серйозні проблеми сьогодення. Вони руйнують довіру людей до держави, системи мобілізації і врешті-решт до спільної справи, від якої залежить наша здатність вистояти перед ворогом», — наголосив Уповноважений з прав людини.