116 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Приміський автобус №116 у Львові: Автостанція №5 — м. Пустомити (Глинна)
№116 з’єднує Сихів (Автостанція №5 / пр. Червоної Калини) з мікрорайоном Глинна в Пустомитах. Шлях — Шувар, Стрийська, Автовокзал, ТРЦ «King Cross Leopolis», Солонка, Ков’ярі, Липники, Поршна і станція Пустомити.
На EasyWay лінія йде як ТОВ «Успіх БМ»: 30,59 км, орієнтовно 75–80 хвилин, квиток 35 грн. З Приміського вокзалу в Пустомити — №141.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Автостанція №5, Сихів (Львів) — м. Пустомити, м/н Глинна (Львівська область)
|Перевізник
|ТОВ «Успіх БМ» (EasyWay); у частині сервісів — «Гал-Всесвіт»
|Відстань / час
|30,59 км, 75–80 хв
|Оплата
|готівка водію, 35 грн на EasyWay
Карта маршруту №116
Кінцева — Глинна в Пустомитах Львівської області. GPS: EasyWay, 116
Розклад (орієнтир)
|День
|Зі Сихова
|З Пустомит
|Будні
|06:20, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
|вікно ≈06:20–21:07, крок на EasyWay ~75 хв
|Вихідні
|06:30, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
|≈07:00–20:00
На Стрийській і біля King Cross графік зсувається. Перед виходом дивіться борт у застосунку.
Зупинки №116
|№
|Сихів → Пустомити
|Пустомити → Сихів
|1
|АС-5 / Сихівська / «Шувар»
|м/н Глинна / «Едем» / Глинська
|2
|Наукова / Автовокзал / Іподром
|Грушевського / станція Пустомити
|3
|King Cross / с. Солонка
|Поршна / Липники / Ков’ярі
|4
|Ков’ярі / Липники / Поршна
|Солонка / King Cross / Автовокзал
|5
|станція Пустомити / м/н Глинна
|«Шувар» / АС-5
Поради пасажирам
- У пік на Стрийській закладайте 10–15 хвилин.
- У селах зупинки «на вимогу» — скажіть водію заздалегідь.
- З вокзальної зони в Пустомити — №141, не 116.
- Оплата готівкою; ціну повного квитка уточніть у салоні.
- Перед виходом перевірте борт на EasyWay (routes/109).
Маршрут №116 залишається прямим рейсом зі Сихова в Пустомити через King Cross і Солонку.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.