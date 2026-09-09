116 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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116 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Приміський автобус №116 у Львові: Автостанція №5 — м. Пустомити (Глинна)

№116 з’єднує Сихів (Автостанція №5 / пр. Червоної Калини) з мікрорайоном Глинна в Пустомитах. Шлях — Шувар, Стрийська, Автовокзал, ТРЦ «King Cross Leopolis», Солонка, Ков’ярі, Липники, Поршна і станція Пустомити.

На EasyWay лінія йде як ТОВ «Успіх БМ»: 30,59 км, орієнтовно 75–80 хвилин, квиток 35 грн. З Приміського вокзалу в Пустомити — №141.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиАвтостанція №5, Сихів (Львів) — м. Пустомити, м/н Глинна (Львівська область)
ПеревізникТОВ «Успіх БМ» (EasyWay); у частині сервісів — «Гал-Всесвіт»
Відстань / час30,59 км, 75–80 хв
Оплатаготівка водію, 35 грн на EasyWay

Карта маршруту №116

Кінцева — Глинна в Пустомитах Львівської області. GPS: EasyWay, 116

Розклад (орієнтир)

ДеньЗі СиховаЗ Пустомит
Будні06:20, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00вікно ≈06:20–21:07, крок на EasyWay ~75 хв
Вихідні06:30, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00≈07:00–20:00

На Стрийській і біля King Cross графік зсувається. Перед виходом дивіться борт у застосунку.

Зупинки №116

Сихів → ПустомитиПустомити → Сихів
1АС-5 / Сихівська / «Шувар»м/н Глинна / «Едем» / Глинська
2Наукова / Автовокзал / ІподромГрушевського / станція Пустомити
3King Cross / с. СолонкаПоршна / Липники / Ков’ярі
4Ков’ярі / Липники / ПоршнаСолонка / King Cross / Автовокзал
5станція Пустомити / м/н Глинна«Шувар» / АС-5

Поради пасажирам

  • У пік на Стрийській закладайте 10–15 хвилин.
  • У селах зупинки «на вимогу» — скажіть водію заздалегідь.
  • З вокзальної зони в Пустомити — №141, не 116.
  • Оплата готівкою; ціну повного квитка уточніть у салоні.
  • Перед виходом перевірте борт на EasyWay (routes/109).

Маршрут №116 залишається прямим рейсом зі Сихова в Пустомити через King Cross і Солонку.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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