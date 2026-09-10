34 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №34 у Львові: Білогорща — вул. Чигиринська

№34 з’єднує Білогорщу з вул. Чигиринською біля АС-2. Шлях — Сяйво, Кульпарківська, «Скриня», пл. Кропивницького, цирк, церква св. Анни, пр. Чорновола / «Магнус», Замарстинівська.

Обслуговує ТОВ «Фіакр-Львів». EasyWay: 14,2 км. Час у дорозі 45–55 хвилин. Коридором Сяйво також ходить №20.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти с. Білогорща (Львів) — вул. Чигиринська (Львів) Перевізник ТОВ «Фіакр-Львів» Відстань / час 14,2 км, 45–55 хв Зупинок 30–32 у кожен бік Оплата міський тариф; готівка / картка / ЛеоКарт

Карта маршруту №34

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 34

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні 05:55–21:15 8–15 хв у таблиці; увечері 15–20 Вихідні 06:40–20:10 15–20 хв

З Білогорщі в будні орієнтир 05:55, 06:03, 06:11… На Кульпарківській графік зсувається.

Зупинки: Білогорща → Чигиринська

№ Зупинка 1 Білогорща / Народний дім / Роксоляни / Гніздовського 2 Сяйво / Кульпарківська / «Скриня» / пл. Кропивницького 3 цирк / церква св. Анни / пр. Чорновола / АС-2 4 вул. Чигиринська

Зупинки: Чигиринська → Білогорща

№ Зупинка 1 вул. Чигиринська / Грінченка / «Незламні» / Мазепи 2 «Магнус» / цирк / «Скриня» / Сяйво 3 Білогорща

Поради пасажирам

На Кульпарківській закладайте час.

На «Скрині» зручна пересадка на №20 і №10.

На АС-2 — на №12 і №1А.

Оплата за міським тарифом; ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/185).

Маршрут №34 залишається рейсом з Білогорщі через «Скриню» до Чигиринської.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.