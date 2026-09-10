34 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №34 у Львові: Білогорща — вул. Чигиринська
№34 з’єднує Білогорщу з вул. Чигиринською біля АС-2. Шлях — Сяйво, Кульпарківська, «Скриня», пл. Кропивницького, цирк, церква св. Анни, пр. Чорновола / «Магнус», Замарстинівська.
Обслуговує ТОВ «Фіакр-Львів». EasyWay: 14,2 км. Час у дорозі 45–55 хвилин. Коридором Сяйво також ходить №20.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|с. Білогорща (Львів) — вул. Чигиринська (Львів)
|Перевізник
|ТОВ «Фіакр-Львів»
|Відстань / час
|14,2 км, 45–55 хв
|Зупинок
|30–32 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф; готівка / картка / ЛеоКарт
Карта маршруту №34
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 34
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|05:55–21:15
|8–15 хв у таблиці; увечері 15–20
|Вихідні
|06:40–20:10
|15–20 хв
З Білогорщі в будні орієнтир 05:55, 06:03, 06:11… На Кульпарківській графік зсувається.
Зупинки: Білогорща → Чигиринська
|№
|Зупинка
|1
|Білогорща / Народний дім / Роксоляни / Гніздовського
|2
|Сяйво / Кульпарківська / «Скриня» / пл. Кропивницького
|3
|цирк / церква св. Анни / пр. Чорновола / АС-2
|4
|вул. Чигиринська
Зупинки: Чигиринська → Білогорща
|№
|Зупинка
|1
|вул. Чигиринська / Грінченка / «Незламні» / Мазепи
|2
|«Магнус» / цирк / «Скриня» / Сяйво
|3
|Білогорща
Поради пасажирам
- На Кульпарківській закладайте час.
- На «Скрині» зручна пересадка на №20 і №10.
- На АС-2 — на №12 і №1А.
- Оплата за міським тарифом; ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/185).
Маршрут №34 залишається рейсом з Білогорщі через «Скриню» до Чигиринської.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.