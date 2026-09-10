34 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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34 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Маршрутка №34 у Львові: Білогорща — вул. Чигиринська

№34 з’єднує Білогорщу з вул. Чигиринською біля АС-2. Шлях — Сяйво, Кульпарківська, «Скриня», пл. Кропивницького, цирк, церква св. Анни, пр. Чорновола / «Магнус», Замарстинівська.

Обслуговує ТОВ «Фіакр-Львів». EasyWay: 14,2 км. Час у дорозі 45–55 хвилин. Коридором Сяйво також ходить №20.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктис. Білогорща (Львів) — вул. Чигиринська (Львів)
ПеревізникТОВ «Фіакр-Львів»
Відстань / час14,2 км, 45–55 хв
Зупинок30–32 у кожен бік
Оплатаміський тариф; готівка / картка / ЛеоКарт

Карта маршруту №34

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 34

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні05:55–21:158–15 хв у таблиці; увечері 15–20
Вихідні06:40–20:1015–20 хв

З Білогорщі в будні орієнтир 05:55, 06:03, 06:11… На Кульпарківській графік зсувається.

Зупинки: Білогорща → Чигиринська

Зупинка
1Білогорща / Народний дім / Роксоляни / Гніздовського
2Сяйво / Кульпарківська / «Скриня» / пл. Кропивницького
3цирк / церква св. Анни / пр. Чорновола / АС-2
4вул. Чигиринська

Зупинки: Чигиринська → Білогорща

Зупинка
1вул. Чигиринська / Грінченка / «Незламні» / Мазепи
2«Магнус» / цирк / «Скриня» / Сяйво
3Білогорща

Поради пасажирам

  • На Кульпарківській закладайте час.
  • На «Скрині» зручна пересадка на №20 і №10.
  • На АС-2 — на №12 і №1А.
  • Оплата за міським тарифом; ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/185).

Маршрут №34 залишається рейсом з Білогорщі через «Скриню» до Чигиринської.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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