Британські фахівці вважають, що землі Сокільників не є ключовими для розширення аеропорту “Львів”

Британські експерти не визнають землі Сокільницької громади критично важливими для розвитку аеропорту “Львів”

Земельні ділянки Сокільницької громади, розташовані на південний схід і південний захід від львівського аеропорту, не включили до головної концепції розвитку інфраструктури аеропорту, яку підготували британські спеціалісти. Документ чітко вказує, що ці території не є вирішальними для успішної реалізації проєкту.

Новий випуск проєкту “Львів може більше” розкриває деталі планів модернізації міжнародного аеропорту “Львів” та конфлікту між Львівською міськрадою і Сокільницькою громадою.

Концепцію розробили британські компанії Jacobs, Gleeds і BDP у межах ініціативи UK-Ukraine 100-Year Partnership. Аналіз охопив близько 800 гектарів території аеропорту та прилеглих зон із перспективою поетапного розвитку протягом наступних 15 років.

У своєму звіті експерти згадують, що на ділянках на південний схід і південний захід від аеропорту знаходиться багато невеликих приватних земель. Купівля цих земель ускладнила б процес реалізації проєкту. Водночас, за висновками фахівців, ці території не мають критичного значення для успіху концепції, тому їх вилучили з основного плану.

Окремо 5 червня 2026 року, разом із остаточною редакцією концепції, підготували додаток, який розглядає можливість створення багатофункціонального району за пропозиціями Львівської міськради. Цей додаток стосується території на південний схід від аеропорту, яка в базовій концепції не вважається критичною для розвитку аеропорту.

Британські експерти пропонують розмістити головне ділове ядро нового району безпосередньо на території Львова — поблизу пасажирського терміналу та станції “Скнилів”. Тут планують створити офісні приміщення, комерційні простори, готелі та конференц-центр. Разом із логістичною зоною цей район формуватиме суттєву частку прогнозованого економічного ефекту.

За підрахунками розробників, впровадження всієї концепції дасть змогу створити від 18 до 24 тисяч нових робочих місць та забезпечить економічний ефект у діапазоні від 240 до 320 мільйонів доларів на рік. Водночас британські експерти припускають, що реальний ефект може сягати близько 65% від цих оцінок.

Питання використання земель навколо аеропорту стало точкою суперечки між Львівською міською радою та Сокільницькою громадою у зв’язку з новим генеральним планом Сокільників. Місто Львів пропонувало створити на понад 50 гектарах приаеродромної території економічну та торговельно-розважальну зону замість житлової забудови, визначеної громадою.

24 квітня 2026 року Львівська ОВА, міжнародний аеропорт “Львів” та Сокільницька громада підписали трьохсторонній меморандум щодо розвитку аеропорту. Документ узгоджує використання приаеродромної території з планами розвитку Сокільників.

Однак у проєкті “Львів може більше” вважають, що наведені обставини свідчать: конфлікт між Львівською міськрадою та Сокільниками вже вийшов за межі виключно інфраструктурного питання розвитку аеропорту. Автори переконані, що суперечка перетворилася на політичну боротьбу за землі сусідньої громади.