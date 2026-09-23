У Львівській області оприлюднили вакансії з забезпеченням житлом

Львівська обласна служба зайнятості пропонує 120 вакансій з житлом у різних районах області.

За інформацією Львівського обласного центру зайнятості, наразі на території області наявні 120 пропозицій роботи, де роботодавці надають працівникам житло.

Переважні вакансії охоплюють професії монтажників технологічного устаткування, операторів ліній у харчовій промисловості, грибоводів, кухарів, офіціантів, водіїв, вантажників, швачок, та представників медичного персоналу.

У Стрийському районі найбільшим попитом користуються слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів і електрогазозварники. Також роботодавці шукають адміністраторів, покоївок, рятувальників, офіціантів, кухарів, кухонних працівників і прибиральників.

У Дрогобицькому районі вакансії з житлом відкриті для кухарів, покоївок, чергових на поверх у готелях, кемпінгах або пансіонатах, а також для слюсарів-електриків, сантехніків і столярів.

Самбірський район пропонує роботу машиністам двигунів внутрішнього згоряння, слюсарям-електрикам та операторам пультів керування перетворювальних підстанцій. У Шептицькому районі потрібні електрозварники ручного зварювання.

Найвищі заробітні плати отримують водії вантажного транспорту, їх рівень доходів сягає 60 тисяч гривень. Монтажники технологічного устаткування можуть розраховувати на 50 тисяч гривень, а монтажники металопластикових конструкцій та електрозварники — на 35 тисяч гривень.

Переглянути актуальні вакансії можна за посиланням.