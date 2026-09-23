На Львівщині судитимуть жителя Трускавця за викрадення прикрас і годинника вартістю 23,5 тисяч гривень

У Львівській області судитимуть 60-річного чоловіка з Трускавця, якого звинувачують у крадіжці золотих і срібних прикрас разом із наручним годинником у свого знайомого.

Загальна сума збитків сягає 23,5 тисячі гривень, повідомила поліція Львівщини.

Правоохоронці встановили: інцидент трапився 23 серпня близько 23:00. Злочинець викрав майно свого товариша і одразу ж зник із місця події.

До розслідування долучили оперативників кримінальної поліції, слідчих та працівників інших служб відділення поліції №2 Дрогобицького районного відділу. Керівництво розслідуванням узяли прокурори Дрогобицької окружної прокуратури.

«Досудове розслідування вже завершене. Обвинувальний акт передано до суду», — повідомили у поліції Львівщини.

Кримінальну справу відкрили за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка в умовах воєнного стану. Якщо провину доведуть, зловмиснику загрожує покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі.