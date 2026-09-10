14 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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14 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Маршрутка №14 у Львові: Санта Барбара — Городоцька-Кільцева

№14 з’єднує Сихів (Санта Барбара) з Городоцькою кільцевою біля «METRO». Шлях — Кавалерідзе, «Шувар», Наукова, Княгині Ольги, «Південний», Патона, ЛОРТА і АС «Західна». Це не кільце через центр і Рясне.

Обслуговує ТОВ «Міра і К». EasyWay: 16,6 км, 30 грн. Час у дорозі 45–60 хвилин. Південним коридором також ходить №27.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиСанта Барбара (Львів) — вул. Городоцька, Кільцева (Львів)
ПеревізникТОВ «Міра і К»
Відстань / час16,6 км, 45–60 хв
Зупинокблизько 33 у кожен бік
Оплатаміський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №14

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 14

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні05:46–21:09≈12 хв (у таблицях буває 7–10)
Вихідні05:44–21:0910–15 хв

Після 21:00 рейсів зазвичай немає. На Науковій і Городоцькій графік зсувається.

Зупинки: Санта Барбара → Кільцева

Зупинка
1Санта Барбара / Коломийська / Кавалерідзе / «Шувар»
2Стрийська–Наукова / Княгині Ольги / Симоненка
3ТРЦ «Південний» / Патона / ЛОРТА
4«METRO», АС «Західна»
5Городоцька-Кільцева

Зупинки: Кільцева → Санта Барбара

Зупинка
1Городоцька-Кільцева / «METRO» / Патона / «Південний»
2Наукова / «Шувар» / Кавалерідзе
3Санта Барбара

Поради пасажирам

  • Маршрут не заходить у центр і Рясне.
  • На «Південному» зручна пересадка на №27 і №111.
  • На Сихові — на №13, №41 і №47А.
  • Оплата за міським тарифом.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/135).

Маршрут №14 залишається рейсом із Сихова через Наукову і «Південний» до Городоцької кільцевої.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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