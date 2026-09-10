14 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №14 у Львові: Санта Барбара — Городоцька-Кільцева
№14 з’єднує Сихів (Санта Барбара) з Городоцькою кільцевою біля «METRO». Шлях — Кавалерідзе, «Шувар», Наукова, Княгині Ольги, «Південний», Патона, ЛОРТА і АС «Західна». Це не кільце через центр і Рясне.
Обслуговує ТОВ «Міра і К». EasyWay: 16,6 км, 30 грн. Час у дорозі 45–60 хвилин. Південним коридором також ходить №27.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Санта Барбара (Львів) — вул. Городоцька, Кільцева (Львів)
|Перевізник
|ТОВ «Міра і К»
|Відстань / час
|16,6 км, 45–60 хв
|Зупинок
|близько 33 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 25–30 грн
Карта маршруту №14
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 14
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|05:46–21:09
|≈12 хв (у таблицях буває 7–10)
|Вихідні
|05:44–21:09
|10–15 хв
Після 21:00 рейсів зазвичай немає. На Науковій і Городоцькій графік зсувається.
Зупинки: Санта Барбара → Кільцева
|№
|Зупинка
|1
|Санта Барбара / Коломийська / Кавалерідзе / «Шувар»
|2
|Стрийська–Наукова / Княгині Ольги / Симоненка
|3
|ТРЦ «Південний» / Патона / ЛОРТА
|4
|«METRO», АС «Західна»
|5
|Городоцька-Кільцева
Зупинки: Кільцева → Санта Барбара
|№
|Зупинка
|1
|Городоцька-Кільцева / «METRO» / Патона / «Південний»
|2
|Наукова / «Шувар» / Кавалерідзе
|3
|Санта Барбара
Поради пасажирам
- Маршрут не заходить у центр і Рясне.
- На «Південному» зручна пересадка на №27 і №111.
- На Сихові — на №13, №41 і №47А.
- Оплата за міським тарифом.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/135).
Маршрут №14 залишається рейсом із Сихова через Наукову і «Південний» до Городоцької кільцевої.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.