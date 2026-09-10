14 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №14 у Львові: Санта Барбара — Городоцька-Кільцева

№14 з’єднує Сихів (Санта Барбара) з Городоцькою кільцевою біля «METRO». Шлях — Кавалерідзе, «Шувар», Наукова, Княгині Ольги, «Південний», Патона, ЛОРТА і АС «Західна». Це не кільце через центр і Рясне.

Обслуговує ТОВ «Міра і К». EasyWay: 16,6 км, 30 грн. Час у дорозі 45–60 хвилин. Південним коридором також ходить №27.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Санта Барбара (Львів) — вул. Городоцька, Кільцева (Львів) Перевізник ТОВ «Міра і К» Відстань / час 16,6 км, 45–60 хв Зупинок близько 33 у кожен бік Оплата міський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №14

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 14

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні 05:46–21:09 ≈12 хв (у таблицях буває 7–10) Вихідні 05:44–21:09 10–15 хв

Після 21:00 рейсів зазвичай немає. На Науковій і Городоцькій графік зсувається.

Зупинки: Санта Барбара → Кільцева

№ Зупинка 1 Санта Барбара / Коломийська / Кавалерідзе / «Шувар» 2 Стрийська–Наукова / Княгині Ольги / Симоненка 3 ТРЦ «Південний» / Патона / ЛОРТА 4 «METRO», АС «Західна» 5 Городоцька-Кільцева

Зупинки: Кільцева → Санта Барбара

№ Зупинка 1 Городоцька-Кільцева / «METRO» / Патона / «Південний» 2 Наукова / «Шувар» / Кавалерідзе 3 Санта Барбара

Поради пасажирам

Маршрут не заходить у центр і Рясне.

На «Південному» зручна пересадка на №27 і №111.

На Сихові — на №13, №41 і №47А.

Оплата за міським тарифом.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/135).

Маршрут №14 залишається рейсом із Сихова через Наукову і «Південний» до Городоцької кільцевої.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.