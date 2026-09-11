53 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №53 у Львові: Санта Барбара — Галицьке перехрестя
№53 з’єднує Сихів (Санта Барбара) з ринком «Галицьке перехрестя». Шлях — «Шувар», УКУ / Козельницька, Стрийський парк, опера, пр. Чорновола, АС-2.
Обслуговує ТОВ «Успіх БМ». Близько 15,3 км, 30 грн. Час у дорозі 50–70 хвилин. №41 теж іде Сихів — Галицьке, але іншим коридором.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Санта Барбара (Львів) — Галицьке перехрестя (Львів)
|Перевізник
|ТОВ «Успіх БМ»
|Відстань / час
|15,3 км, 50–70 хв
|Зупинок
|близько 29 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 25–30 грн
Карта маршруту №53
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 53.
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|05:40–21:50
|8–15 хв
|Субота
|07:12–21:40
|10–15 хв
|Неділя
|07:12–21:20
|20–30 хв
У неділю маршрут зазвичай ходить, лише рідше. На Чорноволі графік зсувається.
Зупинки: Галицьке перехрестя → Санта Барбара
|№
|Зупинка
|1
|Галицьке перехрестя / АС-2 / пр. Чорновола / опера
|2
|Стрийський ринок / УКУ / «Шувар»
|3
|Санта Барбара
Зупинки: Санта Барбара → Галицьке перехрестя
|№
|Зупинка
|1
|Санта Барбара / «Шувар» / Стрийський парк / опера
|2
|пр. Чорновола / АС-2 / Галицьке перехрестя
Поради пасажирам
- На Чорноволі і Франка закладайте час.
- На «Шуварі» зручна пересадка на №13 і №32.
- №41 іде тими ж кінцевими іншою трасою.
- Оплата за міським тарифом.
- Перед виходом дивіться борт у EasyWay / Moovit.
Маршрут №53 залишається рейсом із Сихова через оперу і Стрийський парк до Галицького перехрестя.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.