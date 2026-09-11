53 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №53 у Львові: Санта Барбара — Галицьке перехрестя

№53 з’єднує Сихів (Санта Барбара) з ринком «Галицьке перехрестя». Шлях — «Шувар», УКУ / Козельницька, Стрийський парк, опера, пр. Чорновола, АС-2.

Обслуговує ТОВ «Успіх БМ». Близько 15,3 км, 30 грн. Час у дорозі 50–70 хвилин. №41 теж іде Сихів — Галицьке, але іншим коридором.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Санта Барбара (Львів) — Галицьке перехрестя (Львів) Перевізник ТОВ «Успіх БМ» Відстань / час 15,3 км, 50–70 хв Зупинок близько 29 у кожен бік Оплата міський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №53

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 53.

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні 05:40–21:50 8–15 хв Субота 07:12–21:40 10–15 хв Неділя 07:12–21:20 20–30 хв

У неділю маршрут зазвичай ходить, лише рідше. На Чорноволі графік зсувається.

Зупинки: Галицьке перехрестя → Санта Барбара

№ Зупинка 1 Галицьке перехрестя / АС-2 / пр. Чорновола / опера 2 Стрийський ринок / УКУ / «Шувар» 3 Санта Барбара

Зупинки: Санта Барбара → Галицьке перехрестя

№ Зупинка 1 Санта Барбара / «Шувар» / Стрийський парк / опера 2 пр. Чорновола / АС-2 / Галицьке перехрестя

Поради пасажирам

На Чорноволі і Франка закладайте час.

На «Шуварі» зручна пересадка на №13 і №32.

№41 іде тими ж кінцевими іншою трасою.

Оплата за міським тарифом.

Перед виходом дивіться борт у EasyWay / Moovit.

Маршрут №53 залишається рейсом із Сихова через оперу і Стрийський парк до Галицького перехрестя.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.