53 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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53 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Маршрутка №53 у Львові: Санта Барбара — Галицьке перехрестя

№53 з’єднує Сихів (Санта Барбара) з ринком «Галицьке перехрестя». Шлях — «Шувар», УКУ / Козельницька, Стрийський парк, опера, пр. Чорновола, АС-2.

Обслуговує ТОВ «Успіх БМ». Близько 15,3 км, 30 грн. Час у дорозі 50–70 хвилин. №41 теж іде Сихів — Галицьке, але іншим коридором.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиСанта Барбара (Львів) — Галицьке перехрестя (Львів)
ПеревізникТОВ «Успіх БМ»
Відстань / час15,3 км, 50–70 хв
Зупинокблизько 29 у кожен бік
Оплатаміський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №53

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 53.

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні05:40–21:508–15 хв
Субота07:12–21:4010–15 хв
Неділя07:12–21:2020–30 хв

У неділю маршрут зазвичай ходить, лише рідше. На Чорноволі графік зсувається.

Зупинки: Галицьке перехрестя → Санта Барбара

Зупинка
1Галицьке перехрестя / АС-2 / пр. Чорновола / опера
2Стрийський ринок / УКУ / «Шувар»
3Санта Барбара

Зупинки: Санта Барбара → Галицьке перехрестя

Зупинка
1Санта Барбара / «Шувар» / Стрийський парк / опера
2пр. Чорновола / АС-2 / Галицьке перехрестя

Поради пасажирам

  • На Чорноволі і Франка закладайте час.
  • На «Шуварі» зручна пересадка на №13 і №32.
  • №41 іде тими ж кінцевими іншою трасою.
  • Оплата за міським тарифом.
  • Перед виходом дивіться борт у EasyWay / Moovit.

Маршрут №53 залишається рейсом із Сихова через оперу і Стрийський парк до Галицького перехрестя.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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