31 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №31 у Львові: Залізничний вокзал — Галицьке перехрестя

№31 з’єднує Залізничний вокзал із ринком «Галицьке перехрестя» через Приміський вокзал, пл. Кропивницького, цирк, церкву святої Анни, ТЦ «Магнус», пр. Чорновола, парк 700-річчя, Замарстинів, Голоско, Мазепи, «Незламні», Грінченка і Чигиринську.

Обслуговує лінію ПАТ «АТП-14630». Близько 10–12 км, 30–35 хвилин. Від Грінченка далі на Сихів іде №7; 31 завершується на Галицькому перехресті.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Залізничний вокзал (Львів) — ринок «Галицьке перехрестя» (Львів) Перевізник ПАТ «АТП-14630» Відстань / час ≈10–12 км, 30–35 хв Оплата міський тариф, орієнтовно 25–30 грн (готівка / картка)

Карта маршруту №31

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 31.

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні ≈06:00–21:00 / 21:50 часто 10–20 хв Вихідні ≈06:50–20:40 15–25 хв

На Чорновола графік зсувається. Актуальне розташування — у застосунку.

Зупинки №31

№ Перехрестя → Вокзал Вокзал → Перехрестя 1 Галицьке перехрестя / Чигиринська / Грінченка Залізничний вокзал / Приміський вокзал 2 Плугова / «Незламні» / Орлика / Мазепи пл. Кропивницького / цирк / церква св. Анни 3 Замарстинів / Голоско / Варшавська «Магнус» / пр. Чорновола 4 парк 700-річчя / Хімічна / Чорновола / «Магнус» Шевченківська РА / Варшавська / Мазепи 5 цирк / Кропивницького Грінченка / Чигиринська 6 Залізничний вокзал Галицьке перехрестя

Поради пасажирам

У пікові години (07:00–09:00 та 16:00–19:00) закладайте час через Чорновола.

Для центру зручно зійти на «Магнус», цирку або пл. Кропивницького.

На «Незламних» і в житлових кварталах частина зупинок «на вимогу».

З Грінченка на Сихів — №7, не 31.

Перед виходом перевірте автобус у EasyWay або Moovit.

Маршрут №31 залишається прямим рейсом між вокзалом і Галицьким перехрестям через Замарстинів і Чорновола.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.