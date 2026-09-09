31 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №31 у Львові: Залізничний вокзал — Галицьке перехрестя
№31 з’єднує Залізничний вокзал із ринком «Галицьке перехрестя» через Приміський вокзал, пл. Кропивницького, цирк, церкву святої Анни, ТЦ «Магнус», пр. Чорновола, парк 700-річчя, Замарстинів, Голоско, Мазепи, «Незламні», Грінченка і Чигиринську.
Обслуговує лінію ПАТ «АТП-14630». Близько 10–12 км, 30–35 хвилин. Від Грінченка далі на Сихів іде №7; 31 завершується на Галицькому перехресті.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Залізничний вокзал (Львів) — ринок «Галицьке перехрестя» (Львів)
|Перевізник
|ПАТ «АТП-14630»
|Відстань / час
|≈10–12 км, 30–35 хв
|Оплата
|міський тариф, орієнтовно 25–30 грн (готівка / картка)
Карта маршруту №31
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 31.
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|≈06:00–21:00 / 21:50
|часто 10–20 хв
|Вихідні
|≈06:50–20:40
|15–25 хв
На Чорновола графік зсувається. Актуальне розташування — у застосунку.
Зупинки №31
|№
|Перехрестя → Вокзал
|Вокзал → Перехрестя
|1
|Галицьке перехрестя / Чигиринська / Грінченка
|Залізничний вокзал / Приміський вокзал
|2
|Плугова / «Незламні» / Орлика / Мазепи
|пл. Кропивницького / цирк / церква св. Анни
|3
|Замарстинів / Голоско / Варшавська
|«Магнус» / пр. Чорновола
|4
|парк 700-річчя / Хімічна / Чорновола / «Магнус»
|Шевченківська РА / Варшавська / Мазепи
|5
|цирк / Кропивницького
|Грінченка / Чигиринська
|6
|Залізничний вокзал
|Галицьке перехрестя
Поради пасажирам
- У пікові години (07:00–09:00 та 16:00–19:00) закладайте час через Чорновола.
- Для центру зручно зійти на «Магнус», цирку або пл. Кропивницького.
- На «Незламних» і в житлових кварталах частина зупинок «на вимогу».
- З Грінченка на Сихів — №7, не 31.
- Перед виходом перевірте автобус у EasyWay або Moovit.
Маршрут №31 залишається прямим рейсом між вокзалом і Галицьким перехрестям через Замарстинів і Чорновола.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.