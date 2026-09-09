31 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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31 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №31 у Львові: Залізничний вокзал — Галицьке перехрестя

№31 з’єднує Залізничний вокзал із ринком «Галицьке перехрестя» через Приміський вокзал, пл. Кропивницького, цирк, церкву святої Анни, ТЦ «Магнус», пр. Чорновола, парк 700-річчя, Замарстинів, Голоско, Мазепи, «Незламні», Грінченка і Чигиринську.

Обслуговує лінію ПАТ «АТП-14630». Близько 10–12 км, 30–35 хвилин. Від Грінченка далі на Сихів іде №7; 31 завершується на Галицькому перехресті.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиЗалізничний вокзал (Львів) — ринок «Галицьке перехрестя» (Львів)
ПеревізникПАТ «АТП-14630»
Відстань / час≈10–12 км, 30–35 хв
Оплатаміський тариф, орієнтовно 25–30 грн (готівка / картка)

Карта маршруту №31

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 31.

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні≈06:00–21:00 / 21:50часто 10–20 хв
Вихідні≈06:50–20:4015–25 хв

На Чорновола графік зсувається. Актуальне розташування — у застосунку.

Зупинки №31

Перехрестя → ВокзалВокзал → Перехрестя
1Галицьке перехрестя / Чигиринська / ГрінченкаЗалізничний вокзал / Приміський вокзал
2Плугова / «Незламні» / Орлика / Мазепипл. Кропивницького / цирк / церква св. Анни
3Замарстинів / Голоско / Варшавська«Магнус» / пр. Чорновола
4парк 700-річчя / Хімічна / Чорновола / «Магнус»Шевченківська РА / Варшавська / Мазепи
5цирк / КропивницькогоГрінченка / Чигиринська
6Залізничний вокзалГалицьке перехрестя

Поради пасажирам

  • У пікові години (07:00–09:00 та 16:00–19:00) закладайте час через Чорновола.
  • Для центру зручно зійти на «Магнус», цирку або пл. Кропивницького.
  • На «Незламних» і в житлових кварталах частина зупинок «на вимогу».
  • З Грінченка на Сихів — №7, не 31.
  • Перед виходом перевірте автобус у EasyWay або Moovit.

Маршрут №31 залишається прямим рейсом між вокзалом і Галицьким перехрестям через Замарстинів і Чорновола.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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