У Львові запустили центр боротьби з болем для дітей із важкими травмами

У Дитячій лікарні Святого Миколая у Львові відкрили Центр болю. Він допомагатиме дітям із важкими травмами, післяопераційним і хронічним болем.

Однією з причин створення центру стала історія 11-річної Софії з Тернопільщини, яка постраждала в ДТП.

10 грудня 2025 року на пішохідному переході її збила вантажівка. Дівчинка отримала важкі травми: кістки таза, стегна й гомілки сильно постраждали. Через загрозу ампутації правої ноги лікарі встановили їй три апарати Ілізарова.

За кілька днів після аварії дитину перевезли до Львова, у Дитячу лікарню Святого Миколая. Вона провела чотири місяці в реанімації. Потім лікування тривало вже у хірургічному відділенні.

Через значні ушкодження м’яких тканин Софії зробили кілька пересадок власної шкіри. Проте сильний біль серйозно ускладнював і лікування, і реабілітацію.

«Щоб переодягнути доньку, доводилося кликати анестезіолога й давати наркоз. Вона перенесла майже 60 знечулень. Навіть коли пропонували спробувати без знеболення, Софійка просила: “Ні, дайте наркоз”», — розповіла мама дівчинки.

Завідувачка опікового відділення Галина Саян наголошує: сильний біль шкодить не лише психіці дитини. Він гальмує й сам процес одужання.

«Рана для дитини уявляється передусім як джерело нестерпного болю. На прикладі Софійки ми бачили, як біль блокував весь процес загоєння», — зазначила лікарка.

Контроль болю Софії взяв на себе анестезіолог Андреас Вятровський, який очолив новий Центр болю. Медики застосували регіонарні блокади, що значно полегшили стан дитини.

«До нас поступила дитина з розтрощеними кістками і масивними пошкодженнями тканин. Гострий біль заважав навіть повертатися в ліжку. Після регіонарних блокад ми досягли адекватного контролю болю. Одразу пішло покращення: пришвидшилося загоєння, дитина почала рухатися», — розповів Андреас Вятровський.

Центр болю працюватиме мультидисциплінарно. У команді — анестезіологи, хірурги, травматологи, фізичні терапевти й психологи. Фахівці використовуватимуть сучасні методи контролю болю: регіонарні блокади, седацію, кріотерапію, лазерну терапію й пресотерапію.

«Ми зібрали команду фахівців, щоб допомагати дітям як із гострим післяопераційним, так і з хронічним болем після важких травм. Сучасні методи знеболення дозволяють комплексно пришвидшити повернення дитини до нормального життя», — сказав керівник Центру болю.

Медики звертають увагу: потреба у спеціалізованому контролі болю зросла під час повномасштабної війни. Діти з мінно-вибуховими й іншими складними травмами часто страждають від тривалого болю. Це ускладнює їхню реабілітацію.

Софія вже повернулася додому. Рани загоїлися, однак після травм залишилися рубці.

Відкриття Центру болю стало можливим завдяки партнерам. Уряд Фландрії профінансував обладнання для знеболення дітей. Фонд CodeLions for Ukraine забезпечив Центр комп’ютерною технікою.