Понад 30 львівських маршруток змінять рух через благодійний забіг

У неділю, 13 вересня, у Львові понад 30 автобусних маршрутів і трамваї № 1, 2, 6, 7 та 9 курсуватимуть за зміненими схемами через благодійний забіг Meest Run the World – 2026.

Львівська міська рада повідомила, що зміни діятимуть з 08:50 до 11:00.

Деякі автобуси скоротять маршрути або поїдуть об’їздами. Частину маршрутів розділять на дві частини:

– № 1А – Дубляни – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Підвальна – вул. І. Франка – вул. Кн. Романа – пл. Галицька (в обидві сторони);

– № 3А – з вул. Стрийської до пл. Князя Ярослава Осмомисла (“Добробут”);

– № 5А – з Винник до пл. Князя Ярослава Осмомисла (“Добробут”);

– № 6А – з Рясного–2 до вул. Городоцької (ТЦ “Магнус”);

– № 8А – з Брюхович до перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського, у зворотному напрямі – вул. Варшавською;

– № 9 – Муроване – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Підвальна – вул. І. Франка – пл. І. Франка – вул. Д. Вітовського – вул. Академіка А. Сахарова – далі за маршрутом;

– № 12 – вул. Миколайчука – вул. Грінченка – Автостанція №2 в обох напрямах;

– № 15 – вул. Личаківська – пл. Митна – вул. І. Франка – вул. Зелена;

– № 17 – у напрямі вул. Миколайчука через вул. Городоцьку – Шевченка – Клепарівську – Єрошенка – Липинського – просп. Чорновола; у напрямі вул. Курмановича – без змін;

– № 20 – працюватиме двома частинами: вул. Польова – вул. Долинського – вул. Замарстинівська та Левандівка – вул. Городоцька (ТЦ “Магнус”);

– № 21 – ТЦ “Три Слони” – вул. Дорошенка (Головна пошта);

– № 22 – до перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського, у зворотному напрямі – вул. Варшавською;

– № 25 – з вул. Стрийської до вул. Городоцької (ТЦ “Магнус”);

– № 29 – з Винників до пл. Князя Я. Осмомисла (“Добробут”).

– № 31 – у напрямі Галицького перехрестя через вул. Городоцьку – Шевченка – Клепарівську – Єрошенка – Липинського – просп. Чорновола; до залізничного вокзалу – без змін;

– № 34 – у напрямі вул. Грінченка через вул. Городоцьку – Шевченка – Клепарівську – Єрошенка – Липинського – просп. Чорновола; до Білогорщі – без змін;

– № 37 – двома частинами: вул. Підголоско – просп. Чорновола – вул. Липинського та вул. Г. Хоткевича – пл. Князя Ярослава Осмомисла (“Добробут”);

– № 39 – з вул. Богданівської до пл. Галицької;

– № 41 – у напрямі Галицького перехрестя через вул. Городоцьку – Шевченка – Клепарівську – Єрошенка – Липинського – просп. Чорновола; у напрямі вул. Сихівської – без змін;

– № 43 – вул. С. Бандери – вул. М. Вербицького – вул. М. Коперника – вул. Д. Вітовського – пл. І. Франка – вул. І. Франка – вул. Зелена – далі за маршрутом;

– № 45 – ТРЦ “Вікторія Гарденс” – вул. Княгині Ольги – вул. Вітовського – вул. І. Франка – вул. Барвінських;

– № 46 – через вул. Миколайчука – Мазепи – Грінченка – Б. Хмельницького – Гайдамацьку – Замарстинівську – пл. Князя Ярослава Осмомисла – пл. Данила Галицького – Підвальну – пл. Митну – пл. Соборну – вул. І. Франка;

– № 47А – двома частинами: Рясне–2 – перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського та Санта Барбара – пл. Галицька.

– № 48 – через вул. Б. Хмельницького – Гайдамацьку – Замарстинівську – Підвальну – І. Франка – пл. І. Франка – Вітовського – Сахарова;

– № 51 – двома частинами: ТРЦ “Вікторія Гарденс” – вул. Городоцька (ТЦ “Магнус”) та Галицьке перехрестя – просп. Чорновола – вул. Липинського;

– № 52 – у напрямі вул. Варшавської буде скорочений до вул. Городоцької (ТЦ “Магнус”);

– № 53 – через вул. Б. Хмельницького – Гайдамацьку – Замарстинівську – пл. Князя Ярослава Осмомисла – пл. Данила Галицького – Підвальну – пл. Митну – пл. Соборну – вул. І. Франка;

– № 55А та № 56А – до перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського, у зворотному напрямі – вул. Варшавською;

– № 57 – до пл. Князя Ярослава Осмомисла (“Добробут”);

– № 58 та № 59 – до станції “Підзамче”;

– № 61 – двома частинами: с. Підрясне – вул. Городоцька (ТЦ “Магнус”) та с. Підбірці – пл. Князя Ярослава Осмомисла (“Добробут”);

– № 63 – до станції “Підзамче”;

– № 84 – двома частинами: Рудне – вул. Городоцька (ТЦ “Магнус”) та вул. Щурата – перехрестя просп. Чорновола – вул. Липинського;

– № 92 – у напрямі вул. Дж. Вашингтона буде скорочений до вул. Городоцької (ТЦ “Магнус”).

Трамваї курсуватимуть за такими маршрутами:

– № 1 – залізничний вокзал – вул. Вітовського – пл. І. Франка – вул. І. Франка – пл. Митна – вул. Личаківська – вул. Мечникова – Погулянка;

– № 2 – вул. Коновальця – вул. Вітовського – пл. І. Франка – вул. І. Франка – пл. Митна – вул. Личаківська – вул. Пасічна;

– № 6 та № 9 – залізничний вокзал – вул. Д. Вітовського – пл. І. Франка – вул. І. Франка – вул. Підвальна – вул. Замарстинівська – вул. Хмельницького – вул. Промислова (трамвайне депо);

– № 7 – Погулянка – вул. Мечникова – вул. Личаківська – вул. Підвальна – вул. Замарстинівська – вул. Хмельницького – вул. Промислова (трамвайне депо).

Після 11:00 громадський транспорт повернеться до звичних схем руху.

Meest Run the World – 2026 відбудеться в центрі Львова. Основна дистанція становитиме 10 км. Також проведуть забіги на 5 км і 1,3 км. Для дітей організують велопробіг на 250 метрів. Збір учасників відбудеться на просп. Свободи, 16, біля Львівської опери.