30 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №30 у Львові: Рясне — вул. Віденська (на вересень 2026 не курсує)
№30 мав з’єднувати Рясне-1/2 з Новим Львовом (вул. Віденська) через Левандівку, Городоцьку, пл. Кропивницького, Бандери, Політехніку, пл. Франка, УКУ. Відновлений ЛМР у червні 2024 (ТОВ «Епітранс», «Атамани»).
Станом на вересень 2026 лінія не працює: з квітня перевізник зняв випуск. Місто шукає нового оператора (конкурс, комітет 18.09.2026). Перед виходом дивіться EasyWay — якщо бортів немає, сідайте на 49А чи 6А.
Основні параметри (коли лінія працювала)
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|м/н Рясне-2 / Рясне-1 (Львів) — вул. Віденська (Новий Львів)
|Останній перевізник
|ТОВ «Епітранс» (відмовився у квітні 2026)
|Відстань / час
|≈17 км, ~55 хв в один бік
|Оплата (було)
|міський тариф, орієнтовно 25–30 грн
Карта схеми №30
Обидві точки в Львові. Поки лінії немає — GPS порожній.
Останній відомий розклад (будні, до квітня 2026)
П’ять рейсів з Рясне-2. Вихідні не працювали. Інтервал ~2–2,5 год.
|З Рясне-2
|Прибуття Віденська (орієнтир)
|06:40
|≈07:35
|09:00
|≈09:55
|11:40
|≈12:35
|14:20
|≈15:15
|16:25
|≈17:20
Схема зупинок №30
|№
|Рясне → Віденська
|Віденська → Рясне
|1
|Рясне-2 / Величковського / Рясне-1
|Віденська / Литвиненка
|2
|АС-4 / Сяйво / Кульпарківська
|УКУ / Франка / пл. Франка
|3
|«Скриня» / Кропивницького / Політехніка
|Політехніка / Бандери / Кропивницького
|4
|пл. Франка / УКУ
|Сяйво / Левандівська
|5
|вул. Віденська
|Рясне-1 / Рясне-2
Поради пасажирам
- Не орієнтуйтеся на старий графік 06:40–16:25, поки ЛМР не оголосить нового перевізника.
- З Рясного на вокзал — №49А; у центр — №6А.
- До Політехніки / Франка з Рясного зараз з пересадкою на Городоцькій.
- Слідкуйте за новинами ЛМР після 18.09.2026.
- EasyWay покаже борти, якщо лінію знову відкриють.
Маршрут №30 був зручним наскрізним рейсом Рясне — Новий Львів, але восени 2026 це схема «як має їхати», а не чинний розклад.
Оновлено: вересень 2026. Джерела: ЛМР 19.06.2024 (відновлення) і 21.07.2026 (не курсує з квітня; конкурс).