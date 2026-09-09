30 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №30 у Львові: Рясне — вул. Віденська (на вересень 2026 не курсує)

№30 мав з’єднувати Рясне-1/2 з Новим Львовом (вул. Віденська) через Левандівку, Городоцьку, пл. Кропивницького, Бандери, Політехніку, пл. Франка, УКУ. Відновлений ЛМР у червні 2024 (ТОВ «Епітранс», «Атамани»).

Станом на вересень 2026 лінія не працює: з квітня перевізник зняв випуск. Місто шукає нового оператора (конкурс, комітет 18.09.2026). Перед виходом дивіться EasyWay — якщо бортів немає, сідайте на 49А чи 6А.

Основні параметри (коли лінія працювала)

Параметр Значення Кінцеві пункти м/н Рясне-2 / Рясне-1 (Львів) — вул. Віденська (Новий Львів) Останній перевізник ТОВ «Епітранс» (відмовився у квітні 2026) Відстань / час ≈17 км, ~55 хв в один бік Оплата (було) міський тариф, орієнтовно 25–30 грн

Карта схеми №30

Обидві точки в Львові. Поки лінії немає — GPS порожній.

Останній відомий розклад (будні, до квітня 2026)

П’ять рейсів з Рясне-2. Вихідні не працювали. Інтервал ~2–2,5 год.

З Рясне-2 Прибуття Віденська (орієнтир) 06:40 ≈07:35 09:00 ≈09:55 11:40 ≈12:35 14:20 ≈15:15 16:25 ≈17:20

Схема зупинок №30

№ Рясне → Віденська Віденська → Рясне 1 Рясне-2 / Величковського / Рясне-1 Віденська / Литвиненка 2 АС-4 / Сяйво / Кульпарківська УКУ / Франка / пл. Франка 3 «Скриня» / Кропивницького / Політехніка Політехніка / Бандери / Кропивницького 4 пл. Франка / УКУ Сяйво / Левандівська 5 вул. Віденська Рясне-1 / Рясне-2

Поради пасажирам

Не орієнтуйтеся на старий графік 06:40–16:25, поки ЛМР не оголосить нового перевізника.

З Рясного на вокзал — №49А; у центр — №6А.

До Політехніки / Франка з Рясного зараз з пересадкою на Городоцькій.

Слідкуйте за новинами ЛМР після 18.09.2026.

EasyWay покаже борти, якщо лінію знову відкриють.

Маршрут №30 був зручним наскрізним рейсом Рясне — Новий Львів, але восени 2026 це схема «як має їхати», а не чинний розклад.

Оновлено: вересень 2026. Джерела: ЛМР 19.06.2024 (відновлення) і 21.07.2026 (не курсує з квітня; конкурс).