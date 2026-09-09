30 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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30 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №30 у Львові: Рясне — вул. Віденська (на вересень 2026 не курсує)

№30 мав з’єднувати Рясне-1/2 з Новим Львовом (вул. Віденська) через Левандівку, Городоцьку, пл. Кропивницького, Бандери, Політехніку, пл. Франка, УКУ. Відновлений ЛМР у червні 2024 (ТОВ «Епітранс», «Атамани»).

Станом на вересень 2026 лінія не працює: з квітня перевізник зняв випуск. Місто шукає нового оператора (конкурс, комітет 18.09.2026). Перед виходом дивіться EasyWay — якщо бортів немає, сідайте на 49А чи 6А.

Основні параметри (коли лінія працювала)

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктим/н Рясне-2 / Рясне-1 (Львів) — вул. Віденська (Новий Львів)
Останній перевізникТОВ «Епітранс» (відмовився у квітні 2026)
Відстань / час≈17 км, ~55 хв в один бік
Оплата (було)міський тариф, орієнтовно 25–30 грн

Карта схеми №30

Обидві точки в Львові. Поки лінії немає — GPS порожній.

Останній відомий розклад (будні, до квітня 2026)

П’ять рейсів з Рясне-2. Вихідні не працювали. Інтервал ~2–2,5 год.

З Рясне-2Прибуття Віденська (орієнтир)
06:40≈07:35
09:00≈09:55
11:40≈12:35
14:20≈15:15
16:25≈17:20

Схема зупинок №30

Рясне → ВіденськаВіденська → Рясне
1Рясне-2 / Величковського / Рясне-1Віденська / Литвиненка
2АС-4 / Сяйво / КульпарківськаУКУ / Франка / пл. Франка
3«Скриня» / Кропивницького / ПолітехнікаПолітехніка / Бандери / Кропивницького
4пл. Франка / УКУСяйво / Левандівська
5вул. ВіденськаРясне-1 / Рясне-2

Поради пасажирам

  • Не орієнтуйтеся на старий графік 06:40–16:25, поки ЛМР не оголосить нового перевізника.
  • З Рясного на вокзал — №49А; у центр — №6А.
  • До Політехніки / Франка з Рясного зараз з пересадкою на Городоцькій.
  • Слідкуйте за новинами ЛМР після 18.09.2026.
  • EasyWay покаже борти, якщо лінію знову відкриють.

Маршрут №30 був зручним наскрізним рейсом Рясне — Новий Львів, але восени 2026 це схема «як має їхати», а не чинний розклад.

Оновлено: вересень 2026. Джерела: ЛМР 19.06.2024 (відновлення) і 21.07.2026 (не курсує з квітня; конкурс).

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