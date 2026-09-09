13 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №13 у Львові: вул. Суботівська — Санта Барбара

№13 з’єднує вул. Суботівську (Левандівка / Рясне-1) із мікрорайоном Санта Барбара на Сихові. Шлях — Сяйво, поліклініка №5, ринок «Південний», Кульпарківська, «Океан», Володимира Великого, автобусний завод, податкова, Угорська, Сихівська і пр. Червоної Калини.

Обслуговує лінію ТОВ «Фіакр-Львів». Близько 17–18 км, 50–60 хвилин. З Рясне-2 на вокзал окремо йде №49А.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти вул. Суботівська (Львів) — Санта Барбара, пр. Червоної Калини (Львів) Перевізник ТОВ «Фіакр-Львів» Відстань / час ≈17–18 км, 50–60 хв Оплата міський тариф, орієнтовно 25 грн

Карта маршруту №13

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 13.

Розклад руху

День Вікно Інтервал Щодня 06:30–23:05 12–17 хв у таблиці; у заторі довше

На Кульпарківській і Стрийській графік зсувається. Актуальне розташування — у застосунку.

Зупинки №13

№ Суботівська → Сихів Сихів → Суботівська 1 Суботівська / Сяйво / поліклініка №5 Санта Барбара / Коломийська 2 «Південний» / Кульпарківська / «Океан» Кавалерідзе / Сихівська / Угорська 3 Володимира Великого / автобусний завод / податкова податкова / «Океан» / «Південний» 4 Угорська / Сихівська / поліклініка №4 Любінська / Сяйво 5 Санта Барбара вул. Суботівська

Поради пасажирам

У пік на Кульпарківській закладайте час.

Для «Південного» і поліклініки №5 сідайте ближче до початку рейсу.

З Рясне-2 ця лінія не стартує — дивіться 49А / 6А.

Оплата за міським тарифом, орієнтовно 25 грн.

Перед виходом перевірте борт у EasyWay або Moovit.

Маршрут №13 залишається наскрізним рейсом між Левандівкою і Сиховом через «Південний» і Кульпарківську.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.