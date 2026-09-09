13 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №13 у Львові: вул. Суботівська — Санта Барбара
№13 з’єднує вул. Суботівську (Левандівка / Рясне-1) із мікрорайоном Санта Барбара на Сихові. Шлях — Сяйво, поліклініка №5, ринок «Південний», Кульпарківська, «Океан», Володимира Великого, автобусний завод, податкова, Угорська, Сихівська і пр. Червоної Калини.
Обслуговує лінію ТОВ «Фіакр-Львів». Близько 17–18 км, 50–60 хвилин. З Рясне-2 на вокзал окремо йде №49А.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|вул. Суботівська (Львів) — Санта Барбара, пр. Червоної Калини (Львів)
|Перевізник
|ТОВ «Фіакр-Львів»
|Відстань / час
|≈17–18 км, 50–60 хв
|Оплата
|міський тариф, орієнтовно 25 грн
Карта маршруту №13
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 13.
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Щодня
|06:30–23:05
|12–17 хв у таблиці; у заторі довше
На Кульпарківській і Стрийській графік зсувається. Актуальне розташування — у застосунку.
Зупинки №13
|№
|Суботівська → Сихів
|Сихів → Суботівська
|1
|Суботівська / Сяйво / поліклініка №5
|Санта Барбара / Коломийська
|2
|«Південний» / Кульпарківська / «Океан»
|Кавалерідзе / Сихівська / Угорська
|3
|Володимира Великого / автобусний завод / податкова
|податкова / «Океан» / «Південний»
|4
|Угорська / Сихівська / поліклініка №4
|Любінська / Сяйво
|5
|Санта Барбара
|вул. Суботівська
Поради пасажирам
- У пік на Кульпарківській закладайте час.
- Для «Південного» і поліклініки №5 сідайте ближче до початку рейсу.
- З Рясне-2 ця лінія не стартує — дивіться 49А / 6А.
- Оплата за міським тарифом, орієнтовно 25 грн.
- Перед виходом перевірте борт у EasyWay або Moovit.
Маршрут №13 залишається наскрізним рейсом між Левандівкою і Сиховом через «Південний» і Кульпарківську.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.