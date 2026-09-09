13 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
Опублікувати у Транспорт Львова

13 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

admin

Автобус №13 у Львові: вул. Суботівська — Санта Барбара

№13 з’єднує вул. Суботівську (Левандівка / Рясне-1) із мікрорайоном Санта Барбара на Сихові. Шлях — Сяйво, поліклініка №5, ринок «Південний», Кульпарківська, «Океан», Володимира Великого, автобусний завод, податкова, Угорська, Сихівська і пр. Червоної Калини.

Обслуговує лінію ТОВ «Фіакр-Львів». Близько 17–18 км, 50–60 хвилин. З Рясне-2 на вокзал окремо йде №49А.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктивул. Суботівська (Львів) — Санта Барбара, пр. Червоної Калини (Львів)
ПеревізникТОВ «Фіакр-Львів»
Відстань / час≈17–18 км, 50–60 хв
Оплатаміський тариф, орієнтовно 25 грн

Карта маршруту №13

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 13.

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Щодня06:30–23:0512–17 хв у таблиці; у заторі довше

На Кульпарківській і Стрийській графік зсувається. Актуальне розташування — у застосунку.

Зупинки №13

Суботівська → СихівСихів → Суботівська
1Суботівська / Сяйво / поліклініка №5Санта Барбара / Коломийська
2«Південний» / Кульпарківська / «Океан»Кавалерідзе / Сихівська / Угорська
3Володимира Великого / автобусний завод / податковаподаткова / «Океан» / «Південний»
4Угорська / Сихівська / поліклініка №4Любінська / Сяйво
5Санта Барбаравул. Суботівська

Поради пасажирам

  • У пік на Кульпарківській закладайте час.
  • Для «Південного» і поліклініки №5 сідайте ближче до початку рейсу.
  • З Рясне-2 ця лінія не стартує — дивіться 49А / 6А.
  • Оплата за міським тарифом, орієнтовно 25 грн.
  • Перед виходом перевірте борт у EasyWay або Moovit.

Маршрут №13 залишається наскрізним рейсом між Левандівкою і Сиховом через «Південний» і Кульпарківську.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

Вам також може сподобатися

Більше від автора

30 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

30 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
1004 маршрутка (автобус) Львів

1004 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки