141 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Приміський автобус №141 у Львові: Приміський вокзал — м. Пустомити

№141 з’єднує Приміський вокзал Львова з містом Пустомити (Львівський район). Шлях — «Скриня», Кульпарків, Скнилівок, Наукова, Сокільники, кільцева, мототрек, Малечковичі, Наварія, Глинна-Наварія і центр Пустомит (Грушевського, біля залізниці).

Обслуговує лінію ТОВ «Фіакр-Львів». Близько 17 км, 50–55 хвилин. До Сокільників є ще №1004 з Петрушевича; з Сихова в Пустомити — №116.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Приміський вокзал (Львів) — м. Пустомити (Львівська область) Перевізник ТОВ «Фіакр-Львів» Відстань / час ≈17 км, 50–55 хв Оплата готівка / картка в салоні, орієнтовно 25–30 грн; ЛеоКарт не обіцяйте

Карта маршруту №141

Кінцева — місто Пустомити Львівської області. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 141.

Розклад (Moovit)

День Вікно Крок у таблиці Щодня з Приміського вокзалу 06:05–21:05 кожні 10 хв у розкладі; на трасі реально 10–20+

З Приміського вокзалу: 06:05, далі орієнтовно кожні 10 хвилин до 21:05. З Пустомит перші рейси близько 06:05–06:15. Актуальне розташування автобуса — у EasyWay або Moovit.

Зупинки №141

№ Львів → Пустомити Пустомити → Львів 1 Приміський вокзал / «Скриня» Пустомити, Грушевського 2 Кульпарків / Скнилівок / Наукова Глинська / ст. Глинна-Наварія 3 Сокільники / кільцева / мототрек Наварія / Малечковичі 4 Малечковичі / Наварія Сокільники / Наукова / Скнилівок 5 м. Пустомити Приміський вокзал

Поради пасажирам

У пік на Кульпарківській закладайте час; «кожні 10 хв» у таблиці не завжди тримається.

У селах частина зупинок «на вимогу».

З Сихова зручніше №116, не 141.

Можна також електричкою Львів — Пустомити (станція поруч із кінцевою).

Перед виходом — EasyWay / Moovit.

Маршрут №141 залишається основним автобусом з Приміського вокзалу до Пустомит через Сокільники й Наварію.

Оновлено: вересень 2026. Джерела: Moovit (Фіакр-Львів, 06:05–21:05).