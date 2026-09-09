141 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Приміський автобус №141 у Львові: Приміський вокзал — м. Пустомити
№141 з’єднує Приміський вокзал Львова з містом Пустомити (Львівський район). Шлях — «Скриня», Кульпарків, Скнилівок, Наукова, Сокільники, кільцева, мототрек, Малечковичі, Наварія, Глинна-Наварія і центр Пустомит (Грушевського, біля залізниці).
Обслуговує лінію ТОВ «Фіакр-Львів». Близько 17 км, 50–55 хвилин. До Сокільників є ще №1004 з Петрушевича; з Сихова в Пустомити — №116.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Приміський вокзал (Львів) — м. Пустомити (Львівська область)
|Перевізник
|ТОВ «Фіакр-Львів»
|Відстань / час
|≈17 км, 50–55 хв
|Оплата
|готівка / картка в салоні, орієнтовно 25–30 грн; ЛеоКарт не обіцяйте
Карта маршруту №141
Кінцева — місто Пустомити Львівської області. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 141.
Розклад (Moovit)
|День
|Вікно
|Крок у таблиці
|Щодня
|з Приміського вокзалу 06:05–21:05
|кожні 10 хв у розкладі; на трасі реально 10–20+
З Приміського вокзалу: 06:05, далі орієнтовно кожні 10 хвилин до 21:05. З Пустомит перші рейси близько 06:05–06:15. Актуальне розташування автобуса — у EasyWay або Moovit.
Зупинки №141
|№
|Львів → Пустомити
|Пустомити → Львів
|1
|Приміський вокзал / «Скриня»
|Пустомити, Грушевського
|2
|Кульпарків / Скнилівок / Наукова
|Глинська / ст. Глинна-Наварія
|3
|Сокільники / кільцева / мототрек
|Наварія / Малечковичі
|4
|Малечковичі / Наварія
|Сокільники / Наукова / Скнилівок
|5
|м. Пустомити
|Приміський вокзал
Поради пасажирам
- У пік на Кульпарківській закладайте час; «кожні 10 хв» у таблиці не завжди тримається.
- У селах частина зупинок «на вимогу».
- З Сихова зручніше №116, не 141.
- Можна також електричкою Львів — Пустомити (станція поруч із кінцевою).
- Перед виходом — EasyWay / Moovit.
Маршрут №141 залишається основним автобусом з Приміського вокзалу до Пустомит через Сокільники й Наварію.
Оновлено: вересень 2026. Джерела: Moovit (Фіакр-Львів, 06:05–21:05).