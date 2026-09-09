141 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
Опублікувати у Транспорт Львова

141 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

admin

Приміський автобус №141 у Львові: Приміський вокзал — м. Пустомити

№141 з’єднує Приміський вокзал Львова з містом Пустомити (Львівський район). Шлях — «Скриня», Кульпарків, Скнилівок, Наукова, Сокільники, кільцева, мототрек, Малечковичі, Наварія, Глинна-Наварія і центр Пустомит (Грушевського, біля залізниці).

Обслуговує лінію ТОВ «Фіакр-Львів». Близько 17 км, 50–55 хвилин. До Сокільників є ще №1004 з Петрушевича; з Сихова в Пустомити — №116.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиПриміський вокзал (Львів) — м. Пустомити (Львівська область)
ПеревізникТОВ «Фіакр-Львів»
Відстань / час≈17 км, 50–55 хв
Оплатаготівка / картка в салоні, орієнтовно 25–30 грн; ЛеоКарт не обіцяйте

Карта маршруту №141

Кінцева — місто Пустомити Львівської області. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 141.

Розклад (Moovit)

ДеньВікноКрок у таблиці
Щодняз Приміського вокзалу 06:05–21:05кожні 10 хв у розкладі; на трасі реально 10–20+

З Приміського вокзалу: 06:05, далі орієнтовно кожні 10 хвилин до 21:05. З Пустомит перші рейси близько 06:05–06:15. Актуальне розташування автобуса — у EasyWay або Moovit.

Зупинки №141

Львів → ПустомитиПустомити → Львів
1Приміський вокзал / «Скриня»Пустомити, Грушевського
2Кульпарків / Скнилівок / НауковаГлинська / ст. Глинна-Наварія
3Сокільники / кільцева / мототрекНаварія / Малечковичі
4Малечковичі / НаваріяСокільники / Наукова / Скнилівок
5м. ПустомитиПриміський вокзал

Поради пасажирам

  • У пік на Кульпарківській закладайте час; «кожні 10 хв» у таблиці не завжди тримається.
  • У селах частина зупинок «на вимогу».
  • З Сихова зручніше №116, не 141.
  • Можна також електричкою Львів — Пустомити (станція поруч із кінцевою).
  • Перед виходом — EasyWay / Moovit.

Маршрут №141 залишається основним автобусом з Приміського вокзалу до Пустомит через Сокільники й Наварію.

Оновлено: вересень 2026. Джерела: Moovit (Фіакр-Львів, 06:05–21:05).

Вам також може сподобатися

Більше від автора

267 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

267 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
30 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

30 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки