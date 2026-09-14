2 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал
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2 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал

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Трамвай №2 у Львові: вул. Коновальця — вул. Пасічна

№2 з’єднує вул. Коновальця з Пасічною. Шлях — Київська, Політехніка, Дорошенка, Ринок, пл. Митна, Личаківський цвинтар і Мечникова.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 7 км. Час у дорозі 20–35 хвилин. На Личакові також ходить трамвай №7.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктивул. Коновальця (Львів) — вул. Пасічна (Львів)
ПеревізникЛКП «Львівелектротранс»
Відстань / час≈7 км, 20–35 хв
Зупинокблизько 16 у кожен бік
Оплатаміський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №2

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, трамвай 2

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні≈06:15–22:308–12 хв
Вихідніщодня10–15 хв

На Митній і Личаківській графік зсувається.

Зупинки: Коновальця → Пасічна

Зупинка
1вул. Коновальця / Політехніка / Дорошенка / Ринок
2пл. Митна / Личаківський цвинтар
3вул. Пасічна

Зупинки: Пасічна → Коновальця

Зупинка
1вул. Пасічна / пл. Митна / Ринок / Політехніка
2вул. Коновальця

Поради пасажирам

  • На Личакові зручна пересадка на трамвай №7.
  • На Митній — на інші лінії центру.
  • ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
  • Валідуйте квиток одразу після посадки.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/13).

Трамвай №2 залишається рейсом від Коновальця через центр до Пасічної.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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2 коментарі до “2 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал

  1. класно, що трамвай №2 так добре сполучає історію з сучасністю! люблю їхати через площу Ринок і пускати погляд на старовину. і компроміс з інтервалами — не завжди довго чекаю. молодці, що продумали всі зупинки і варіанти оплати! ціна за комфорт дуже радує. сподіваюсь, що завжди буде так зручно їздити по місту 🚋

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  2. по-моєму, трошки перебільшують з тим, що трамвай №2 — це прям найкращий варіант. інтервал у 20 хвилин у міжпіковий час — це ж не так уже і мало, особливо коли спішиш. і біля митної площі такі затори, що можна й пропустити пару трамваїв, неприємно. а як там з місцем для людей, чи не доводиться стояти, якщо всі вагони переповнені?

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