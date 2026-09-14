2 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал

Трамвай №2 у Львові: вул. Коновальця — вул. Пасічна

№2 з’єднує вул. Коновальця з Пасічною. Шлях — Київська, Політехніка, Дорошенка, Ринок, пл. Митна, Личаківський цвинтар і Мечникова.

Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 7 км. Час у дорозі 20–35 хвилин. На Личакові також ходить трамвай №7.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти вул. Коновальця (Львів) — вул. Пасічна (Львів) Перевізник ЛКП «Львівелектротранс» Відстань / час ≈7 км, 20–35 хв Зупинок близько 16 у кожен бік Оплата міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка

Карта маршруту №2

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, трамвай 2

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні ≈06:15–22:30 8–12 хв Вихідні щодня 10–15 хв

На Митній і Личаківській графік зсувається.

Зупинки: Коновальця → Пасічна

№ Зупинка 1 вул. Коновальця / Політехніка / Дорошенка / Ринок 2 пл. Митна / Личаківський цвинтар 3 вул. Пасічна

Зупинки: Пасічна → Коновальця

№ Зупинка 1 вул. Пасічна / пл. Митна / Ринок / Політехніка 2 вул. Коновальця

Поради пасажирам

На Личакові зручна пересадка на трамвай №7.

На Митній — на інші лінії центру.

ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.

Валідуйте квиток одразу після посадки.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/13).

Трамвай №2 залишається рейсом від Коновальця через центр до Пасічної.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.