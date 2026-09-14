Трамвай №2 у Львові: вул. Коновальця — вул. Пасічна
№2 з’єднує вул. Коновальця з Пасічною. Шлях — Київська, Політехніка, Дорошенка, Ринок, пл. Митна, Личаківський цвинтар і Мечникова.
Обслуговує ЛКП «Львівелектротранс». Довжина близько 7 км. Час у дорозі 20–35 хвилин. На Личакові також ходить трамвай №7.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|вул. Коновальця (Львів) — вул. Пасічна (Львів)
|Перевізник
|ЛКП «Львівелектротранс»
|Відстань / час
|≈7 км, 20–35 хв
|Зупинок
|близько 16 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф; ЛеоКарт / NFC / готівка
Карта маршруту №2
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, трамвай 2
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|≈06:15–22:30
|8–12 хв
|Вихідні
|щодня
|10–15 хв
На Митній і Личаківській графік зсувається.
Зупинки: Коновальця → Пасічна
|№
|Зупинка
|1
|вул. Коновальця / Політехніка / Дорошенка / Ринок
|2
|пл. Митна / Личаківський цвинтар
|3
|вул. Пасічна
Зупинки: Пасічна → Коновальця
|№
|Зупинка
|1
|вул. Пасічна / пл. Митна / Ринок / Політехніка
|2
|вул. Коновальця
Поради пасажирам
- На Личакові зручна пересадка на трамвай №7.
- На Митній — на інші лінії центру.
- ЛеоКарт зазвичай дешевша за готівку.
- Валідуйте квиток одразу після посадки.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/13).
Трамвай №2 залишається рейсом від Коновальця через центр до Пасічної.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.
2 коментарі до “2 трамвай Львів:маршрут, зупинки, інтервал”
класно, що трамвай №2 так добре сполучає історію з сучасністю! люблю їхати через площу Ринок і пускати погляд на старовину. і компроміс з інтервалами — не завжди довго чекаю. молодці, що продумали всі зупинки і варіанти оплати! ціна за комфорт дуже радує. сподіваюсь, що завжди буде так зручно їздити по місту 🚋
по-моєму, трошки перебільшують з тим, що трамвай №2 — це прям найкращий варіант. інтервал у 20 хвилин у міжпіковий час — це ж не так уже і мало, особливо коли спішиш. і біля митної площі такі затори, що можна й пропустити пару трамваїв, неприємно. а як там з місцем для людей, чи не доводиться стояти, якщо всі вагони переповнені?