267 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Приміський автобус №267 у Львові: ТРЦ «King Cross Leopolis» — с. Будьків

№267 з’єднує ТРЦ «King Cross Leopolis» зі селом Будьків (Львівський район) через Автовокзал / Стрийську, Сихів, «Шувар», Пасіки-Зубрицькі, Давидів і Старе Село (замок, станція). Лінія не заходить у Рясне.

Обслуговує ПП «Шлях-Авто». 27,53 км, 90–100 хвилин. До Давидова також є №160 з Автостанції №5.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти ТРЦ «King Cross Leopolis» (Львів) — с. Будьків (Львівський район) Перевізник ПП «Шлях-Авто» Відстань / час 27,53 км, 90–100 хв Оплата готівка водію, орієнтовно 25–35 грн; ЛеоКарт не обіцяйте

Карта маршруту №267

Кінцева — Будьків біля Старого Села, Львівський район. GPS: EasyWay, 267

Розклад (орієнтир з King Cross)

День Відправлення Будні 06:20, 06:50, 07:25, 07:50, 09:10, 09:55, 10:40, 12:15, 13:00, 15:55, 16:40, 17:25, 18:15, 19:00, 20:05, 21:25 Вихідні 07:00, 08:00, 10:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:00, 20:00

З Будькова рейси зміщені на час обороту. У селах графік легко «пливе».

Зупинки №267

№ King Cross → Будьків Будьків → King Cross 1 King Cross / Іподром / Автовокзал с. Будьків / ст. Старе Село 2 «Шувар» / Сихів / Пасіки-Зубрицькі Старосільський замок / Давидів 3 с. Давидів / поворот на Шоломинь Пасіки / Сихів / «Шувар» 4 Старе Село / замок Автовокзал / Іподром 5 с. Будьків ТРЦ «King Cross»

Поради пасажирам

У селах зупинки «на вимогу».

На Сихові й Стрийській закладайте час.

До Давидова з АС-5 також №160.

Оплата переважно готівкою.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/10435).

Маршрут №267 залишається прямим рейсом з King Cross у Давидів, Старе Село і Будьків.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.