267 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Приміський автобус №267 у Львові: ТРЦ «King Cross Leopolis» — с. Будьків
№267 з’єднує ТРЦ «King Cross Leopolis» зі селом Будьків (Львівський район) через Автовокзал / Стрийську, Сихів, «Шувар», Пасіки-Зубрицькі, Давидів і Старе Село (замок, станція). Лінія не заходить у Рясне.
Обслуговує ПП «Шлях-Авто». 27,53 км, 90–100 хвилин. До Давидова також є №160 з Автостанції №5.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|ТРЦ «King Cross Leopolis» (Львів) — с. Будьків (Львівський район)
|Перевізник
|ПП «Шлях-Авто»
|Відстань / час
|27,53 км, 90–100 хв
|Оплата
|готівка водію, орієнтовно 25–35 грн; ЛеоКарт не обіцяйте
Карта маршруту №267
Кінцева — Будьків біля Старого Села, Львівський район. GPS: EasyWay, 267
Розклад (орієнтир з King Cross)
|День
|Відправлення
|Будні
|06:20, 06:50, 07:25, 07:50, 09:10, 09:55, 10:40, 12:15, 13:00, 15:55, 16:40, 17:25, 18:15, 19:00, 20:05, 21:25
|Вихідні
|07:00, 08:00, 10:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:00, 20:00
З Будькова рейси зміщені на час обороту. У селах графік легко «пливе».
Зупинки №267
|№
|King Cross → Будьків
|Будьків → King Cross
|1
|King Cross / Іподром / Автовокзал
|с. Будьків / ст. Старе Село
|2
|«Шувар» / Сихів / Пасіки-Зубрицькі
|Старосільський замок / Давидів
|3
|с. Давидів / поворот на Шоломинь
|Пасіки / Сихів / «Шувар»
|4
|Старе Село / замок
|Автовокзал / Іподром
|5
|с. Будьків
|ТРЦ «King Cross»
Поради пасажирам
- У селах зупинки «на вимогу».
- На Сихові й Стрийській закладайте час.
- До Давидова з АС-5 також №160.
- Оплата переважно готівкою.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/10435).
Маршрут №267 залишається прямим рейсом з King Cross у Давидів, Старе Село і Будьків.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.