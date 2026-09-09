5а маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №5А у Львові: Винники (вул. Забава) — пл. Різні
№5А з’єднує Винники (вул. Забава) з площею Різні. Шлях — Галицька у Винниках, Винниківське озеро, Автостанція №6 / Личаківська, Мечникова, військовий госпіталь, пл. Митна, пл. Галицька, пр. Свободи і театр опери.
Обслуговує лінію ЛК «АТП №1». 13,98 км, 35–50 хвилин. На EasyWay кінцева в центрі — пл. Різні, не лише пл. Галицька.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|м. Винники, вул. Забава — пл. Різні (Львів)
|Перевізник
|ЛК «АТП №1»
|Відстань / час
|13,98 км, 35–50 хв
|Оплата
|міський тариф, 30 грн на EasyWay
Карта маршруту №5А
Винники — Львівський район. GPS: EasyWay, 5А
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|≈06:00–21:00 / 22:40
|часто 12–20 хв; на EasyWay середній крок може бути більшим
|Вихідні
|≈06:40–20:40
|15–30 хв
На Личаківській графік зсувається. Якщо мітки в додатку зникають — дивіться табло на зупинці.
Зупинки №5А
|№
|Винники → центр
|Центр → Винники
|1
|вул. Забава / Галицька / ЦНАП
|пл. Різні / опера / пр. Свободи
|2
|озеро / АС-6 / Личаківська
|пл. Галицька / пл. Митна
|3
|Мечникова / госпіталь / пл. Митна
|АС-6 / озеро / Галицька
|4
|пл. Галицька / пр. Свободи
|Франка / стадіон / Шептицьких
|5
|пл. Різні
|вул. Забава
Поради пасажирам
- У пік на Личаківській закладайте час.
- Для центру зручно зійти на пл. Галицькій або пр. Свободи.
- Схема може не заходити на Тракт Глинянський — орієнтуйтеся на Личаківську.
- Оплата за міським тарифом (30 грн на EasyWay).
- Перед виходом перевірте борт на EasyWay (routes/25).
Маршрут №5А залишається прямим рейсом з Винників у центр Львова до площі Різні.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.