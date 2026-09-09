5а маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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5а маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №5А у Львові: Винники (вул. Забава) — пл. Різні

№5А з’єднує Винники (вул. Забава) з площею Різні. Шлях — Галицька у Винниках, Винниківське озеро, Автостанція №6 / Личаківська, Мечникова, військовий госпіталь, пл. Митна, пл. Галицька, пр. Свободи і театр опери.

Обслуговує лінію ЛК «АТП №1». 13,98 км, 35–50 хвилин. На EasyWay кінцева в центрі — пл. Різні, не лише пл. Галицька.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктим. Винники, вул. Забава — пл. Різні (Львів)
ПеревізникЛК «АТП №1»
Відстань / час13,98 км, 35–50 хв
Оплатаміський тариф, 30 грн на EasyWay

Карта маршруту №5А

Винники — Львівський район. GPS: EasyWay, 5А

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні≈06:00–21:00 / 22:40часто 12–20 хв; на EasyWay середній крок може бути більшим
Вихідні≈06:40–20:4015–30 хв

На Личаківській графік зсувається. Якщо мітки в додатку зникають — дивіться табло на зупинці.

Зупинки №5А

Винники → центрЦентр → Винники
1вул. Забава / Галицька / ЦНАПпл. Різні / опера / пр. Свободи
2озеро / АС-6 / Личаківськапл. Галицька / пл. Митна
3Мечникова / госпіталь / пл. МитнаАС-6 / озеро / Галицька
4пл. Галицька / пр. СвободиФранка / стадіон / Шептицьких
5пл. Різнівул. Забава

Поради пасажирам

  • У пік на Личаківській закладайте час.
  • Для центру зручно зійти на пл. Галицькій або пр. Свободи.
  • Схема може не заходити на Тракт Глинянський — орієнтуйтеся на Личаківську.
  • Оплата за міським тарифом (30 грн на EasyWay).
  • Перед виходом перевірте борт на EasyWay (routes/25).

Маршрут №5А залишається прямим рейсом з Винників у центр Львова до площі Різні.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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