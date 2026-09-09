5а маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №5А у Львові: Винники (вул. Забава) — пл. Різні

№5А з’єднує Винники (вул. Забава) з площею Різні. Шлях — Галицька у Винниках, Винниківське озеро, Автостанція №6 / Личаківська, Мечникова, військовий госпіталь, пл. Митна, пл. Галицька, пр. Свободи і театр опери.

Обслуговує лінію ЛК «АТП №1». 13,98 км, 35–50 хвилин. На EasyWay кінцева в центрі — пл. Різні, не лише пл. Галицька.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти м. Винники, вул. Забава — пл. Різні (Львів) Перевізник ЛК «АТП №1» Відстань / час 13,98 км, 35–50 хв Оплата міський тариф, 30 грн на EasyWay

Карта маршруту №5А

Винники — Львівський район. GPS: EasyWay, 5А

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні ≈06:00–21:00 / 22:40 часто 12–20 хв; на EasyWay середній крок може бути більшим Вихідні ≈06:40–20:40 15–30 хв

На Личаківській графік зсувається. Якщо мітки в додатку зникають — дивіться табло на зупинці.

Зупинки №5А

№ Винники → центр Центр → Винники 1 вул. Забава / Галицька / ЦНАП пл. Різні / опера / пр. Свободи 2 озеро / АС-6 / Личаківська пл. Галицька / пл. Митна 3 Мечникова / госпіталь / пл. Митна АС-6 / озеро / Галицька 4 пл. Галицька / пр. Свободи Франка / стадіон / Шептицьких 5 пл. Різні вул. Забава

Поради пасажирам

У пік на Личаківській закладайте час.

Для центру зручно зійти на пл. Галицькій або пр. Свободи.

Схема може не заходити на Тракт Глинянський — орієнтуйтеся на Личаківську.

Оплата за міським тарифом (30 грн на EasyWay).

Перед виходом перевірте борт на EasyWay (routes/25).

Маршрут №5А залишається прямим рейсом з Винників у центр Львова до площі Різні.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.