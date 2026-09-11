37 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №37 у Львові: вул. Під Голоском — вул. Гната Хоткевича
№37 з’єднує Під Голоском із вулицею Гната Хоткевича на Сихові. Шлях — Варшавська, парк 700-річчя, пр. Чорновола, ляльковий театр, Підвальна, Руставелі, АС-5, Кавалерідзе і «Шувар».
Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 15,6 км, 30 грн. Час у дорозі 40–55 хвилин. Через Сихів також ходять №13 і №47А.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|вул. Під Голоском (Львів) — вул. Гната Хоткевича (Львів)
|Перевізник
|ЛК «АТП №1»
|Відстань / час
|15,6 км, 40–55 хв
|Зупинок
|близько 32 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 25–30 грн
Карта маршруту №37
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 37
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|06:00–21:55
|≈14 хв
|Вихідні
|06:00–21:55
|≈20–30 хв
З Під Голоском у будні орієнтир з 06:00 кроком ~13 хв. Після 21:00 рейсів менше, ніж «до 23:00».
Зупинки: Під Голоском → Хоткевича
|№
|Зупинка
|1
|Під Голоском / Варшавська / парк 700-річчя / пр. Чорновола
|2
|ляльковий театр / Підвальна / Руставелі
|3
|АС-5 / Сихівська / Кавалерідзе / «Шувар»
|4
|вул. Гната Хоткевича
Зупинки: Хоткевича → Під Голоском
|№
|Зупинка
|1
|вул. Гната Хоткевича / «Шувар» / АС-5
|2
|Руставелі / пр. Чорновола / парк 700-річчя
|3
|Під Голоском
Поради пасажирам
- На Чорноволі закладайте час.
- На «Шуварі» зручна пересадка на №13 і №47А.
- Не всі рейси низькопідлогові.
- Оплата за міським тарифом.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/232).
Маршрут №37 залишається рейсом з Під Голоском через центр до Сихова (Хоткевича).
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.