37 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №37 у Львові: вул. Під Голоском — вул. Гната Хоткевича

№37 з’єднує Під Голоском із вулицею Гната Хоткевича на Сихові. Шлях — Варшавська, парк 700-річчя, пр. Чорновола, ляльковий театр, Підвальна, Руставелі, АС-5, Кавалерідзе і «Шувар».

Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 15,6 км, 30 грн. Час у дорозі 40–55 хвилин. Через Сихів також ходять №13 і №47А.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти вул. Під Голоском (Львів) — вул. Гната Хоткевича (Львів) Перевізник ЛК «АТП №1» Відстань / час 15,6 км, 40–55 хв Зупинок близько 32 у кожен бік Оплата міський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №37

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 37

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні 06:00–21:55 ≈14 хв Вихідні 06:00–21:55 ≈20–30 хв

З Під Голоском у будні орієнтир з 06:00 кроком ~13 хв. Після 21:00 рейсів менше, ніж «до 23:00».

Зупинки: Під Голоском → Хоткевича

№ Зупинка 1 Під Голоском / Варшавська / парк 700-річчя / пр. Чорновола 2 ляльковий театр / Підвальна / Руставелі 3 АС-5 / Сихівська / Кавалерідзе / «Шувар» 4 вул. Гната Хоткевича

Зупинки: Хоткевича → Під Голоском

№ Зупинка 1 вул. Гната Хоткевича / «Шувар» / АС-5 2 Руставелі / пр. Чорновола / парк 700-річчя 3 Під Голоском

Поради пасажирам

На Чорноволі закладайте час.

На «Шуварі» зручна пересадка на №13 і №47А.

Не всі рейси низькопідлогові.

Оплата за міським тарифом.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/232).

Маршрут №37 залишається рейсом з Під Голоском через центр до Сихова (Хоткевича).

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.