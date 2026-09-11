37 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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37 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №37 у Львові: вул. Під Голоском — вул. Гната Хоткевича

№37 з’єднує Під Голоском із вулицею Гната Хоткевича на Сихові. Шлях — Варшавська, парк 700-річчя, пр. Чорновола, ляльковий театр, Підвальна, Руставелі, АС-5, Кавалерідзе і «Шувар».

Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 15,6 км, 30 грн. Час у дорозі 40–55 хвилин. Через Сихів також ходять №13 і №47А.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктивул. Під Голоском (Львів) — вул. Гната Хоткевича (Львів)
ПеревізникЛК «АТП №1»
Відстань / час15,6 км, 40–55 хв
Зупинокблизько 32 у кожен бік
Оплатаміський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №37

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 37

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні06:00–21:55≈14 хв
Вихідні06:00–21:55≈20–30 хв

З Під Голоском у будні орієнтир з 06:00 кроком ~13 хв. Після 21:00 рейсів менше, ніж «до 23:00».

Зупинки: Під Голоском → Хоткевича

Зупинка
1Під Голоском / Варшавська / парк 700-річчя / пр. Чорновола
2ляльковий театр / Підвальна / Руставелі
3АС-5 / Сихівська / Кавалерідзе / «Шувар»
4вул. Гната Хоткевича

Зупинки: Хоткевича → Під Голоском

Зупинка
1вул. Гната Хоткевича / «Шувар» / АС-5
2Руставелі / пр. Чорновола / парк 700-річчя
3Під Голоском

Поради пасажирам

  • На Чорноволі закладайте час.
  • На «Шуварі» зручна пересадка на №13 і №47А.
  • Не всі рейси низькопідлогові.
  • Оплата за міським тарифом.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/232).

Маршрут №37 залишається рейсом з Під Голоском через центр до Сихова (Хоткевича).

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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