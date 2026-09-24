У ДТП на Самбірщині травмувалися водій і пасажирка мотоцикла
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У ДТП на Самбірщині травмувалися водій і пасажирка мотоцикла

Марко Лук'яненко

У селі Яблунів водій мотоцикла Kovi втратив контроль над керуванням, врізався в перешкоду та впав.

23 вересня близько 14:15 у селі Яблунів Самбірського району 18-річний місцевий мешканець керував мотоциклом Kovi. Він не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги, в’їхав у перешкоду і впав.

Внаслідок аварії постраждали водій і його пасажирка, 31-річна жінка з того ж району. Їх ушпиталили через отримані травми.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі і заборону керувати транспортними засобами на той самий термін.

Правоохоронці наразі з’ясовують усі обставини інциденту.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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