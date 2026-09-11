17 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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17 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Маршрутка №17 у Львові: Сервісний центр МВС — вул. Щурата

№17 з’єднує сервісний центр МВС (район Данила Апостола / Рясне) з вулицею Щурата. Шлях — Левандівське озеро, «Магнус», пр. Чорновола, парк 700-річчя, Голоско і «Незламні».

Обслуговує ТОВ «Фіакр-Львів». EasyWay: 15,1 км, 30 грн. Час у дорозі 40–60 хвилин. На Щурата також ходять №19 і №46.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиСервісний центр МВС (Львів) — вул. Щурата (Львів)
ПеревізникТОВ «Фіакр-Львів»
Відстань / час15,1 км, 40–60 хв
Зупинок28–32 у кожен бік
Оплатаміський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №17

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 17

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні06:00–21:00≈12 хв
Вихідні06:00–21:0015–20 хв

На Чорновола і Варшавській графік зсувається.

Зупинки: МВС → Щурата

Зупинка
1Сервісний центр МВС / Левандівське озеро / «Магнус»
2пр. Чорновола / парк 700-річчя / «Незламні»
3вул. Щурата

Зупинки: Щурата → МВС

Зупинка
1вул. Щурата / «Магнус» / Левандівське озеро
2Сервісний центр МВС

Поради пасажирам

  • На Щурата зручна пересадка на №19 і №46.
  • На «Магнусі» — на №31 і №52.
  • Сервісний центр МВС — район Рясного, не центр міста.
  • Оплата за міським тарифом.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/330).

Маршрут №17 залишається рейсом від сервісного центру МВС через Левандівку і Чорновола до Щурата.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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