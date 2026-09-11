17 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №17 у Львові: Сервісний центр МВС — вул. Щурата
№17 з’єднує сервісний центр МВС (район Данила Апостола / Рясне) з вулицею Щурата. Шлях — Левандівське озеро, «Магнус», пр. Чорновола, парк 700-річчя, Голоско і «Незламні».
Обслуговує ТОВ «Фіакр-Львів». EasyWay: 15,1 км, 30 грн. Час у дорозі 40–60 хвилин. На Щурата також ходять №19 і №46.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Сервісний центр МВС (Львів) — вул. Щурата (Львів)
|Перевізник
|ТОВ «Фіакр-Львів»
|Відстань / час
|15,1 км, 40–60 хв
|Зупинок
|28–32 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 25–30 грн
Карта маршруту №17
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 17
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|06:00–21:00
|≈12 хв
|Вихідні
|06:00–21:00
|15–20 хв
На Чорновола і Варшавській графік зсувається.
Зупинки: МВС → Щурата
|№
|Зупинка
|1
|Сервісний центр МВС / Левандівське озеро / «Магнус»
|2
|пр. Чорновола / парк 700-річчя / «Незламні»
|3
|вул. Щурата
Зупинки: Щурата → МВС
|№
|Зупинка
|1
|вул. Щурата / «Магнус» / Левандівське озеро
|2
|Сервісний центр МВС
Поради пасажирам
- На Щурата зручна пересадка на №19 і №46.
- На «Магнусі» — на №31 і №52.
- Сервісний центр МВС — район Рясного, не центр міста.
- Оплата за міським тарифом.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/330).
Маршрут №17 залишається рейсом від сервісного центру МВС через Левандівку і Чорновола до Щурата.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.