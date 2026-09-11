17 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №17 у Львові: Сервісний центр МВС — вул. Щурата

№17 з’єднує сервісний центр МВС (район Данила Апостола / Рясне) з вулицею Щурата. Шлях — Левандівське озеро, «Магнус», пр. Чорновола, парк 700-річчя, Голоско і «Незламні».

Обслуговує ТОВ «Фіакр-Львів». EasyWay: 15,1 км, 30 грн. Час у дорозі 40–60 хвилин. На Щурата також ходять №19 і №46.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Сервісний центр МВС (Львів) — вул. Щурата (Львів) Перевізник ТОВ «Фіакр-Львів» Відстань / час 15,1 км, 40–60 хв Зупинок 28–32 у кожен бік Оплата міський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №17

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 17

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні 06:00–21:00 ≈12 хв Вихідні 06:00–21:00 15–20 хв

На Чорновола і Варшавській графік зсувається.

Зупинки: МВС → Щурата

№ Зупинка 1 Сервісний центр МВС / Левандівське озеро / «Магнус» 2 пр. Чорновола / парк 700-річчя / «Незламні» 3 вул. Щурата

Зупинки: Щурата → МВС

№ Зупинка 1 вул. Щурата / «Магнус» / Левандівське озеро 2 Сервісний центр МВС

Поради пасажирам

На Щурата зручна пересадка на №19 і №46.

На «Магнусі» — на №31 і №52.

Сервісний центр МВС — район Рясного, не центр міста.

Оплата за міським тарифом.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/330).

Маршрут №17 залишається рейсом від сервісного центру МВС через Левандівку і Чорновола до Щурата.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.