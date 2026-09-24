На Львівщині під час риболовлі дитина постраждала від укусу гадюки, медики успішно локалізували отруєння

На Львівщині під час сімейного відпочинку біля озера дитина зазнала укусу гадюки.

Завдяки швидкому зверненню до лікарів та адекватному лікуванню працівникам дитячої лікарні святого Миколая Першого медоб’єднання Львова вдалося зупинити поширення отрути і уникнути хірургічного втручання.

Дитина, яка захоплюється риболовлею, підійшла до води, щоб перевірити улов у сітці, і не помітила змію. Гадюка вкусила її за середній палець руки. Мати одразу впізнала плазуна — це була невелика гадюка.

Отрута почала діяти дуже швидко: за 10 хвилин палець почав боліти та набрякати. До моменту приїзду сім’ї до Львова набряк уже поширився на всю кисть руки.

Дитину терміново госпіталізували у відділення інтенсивної терапії. Анестезіологи стабілізували стан пацієнта та призначили консервативне лікування. Хірурги також пильно спостерігали за динамікою ситуації.

«Набряк від укусу гадюки наростає за лічені години — дуже швидко. Не варто чекати закінчення вихідних або ранку. Після укусу слід невідкладно звертатися до медичного закладу», — наголошує дитяча хірургиня Лариса Шевченко.

Завдяки злагодженим діям лікарів вогнище набряку вдалося стримати, а операцію — уникнути. Наступного дня стан дитини покращився, її перевели з реанімації до хірургічного відділення. Виписали через дев’ять днів після стабілізації аналізів.

Медики радять при укусах змій негайно звільнити місце укусу від одягу і прикрас, знерухомити кінцівку, за можливості очистити рану водою і накласти медичну пов’язку. Найголовніше — якомога швидше звернутися по кваліфіковану допомогу.

Категорично забороняється накладати джгут, відсмоктувати отруту, припікати місце укусу чи робити розрізи.