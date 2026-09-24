У селі Вовчатичі Стрийського району внаслідок пожежі знищено легковий автомобіль – Голос Сокальщини
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У селі Вовчатичі Стрийського району внаслідок пожежі знищено легковий автомобіль

Марко Лук'яненко

У ніч на 24 вересня у селі Вовчатичі Стрийського району виникла пожежа в легковому автомобілі «ВАЗ-2108». За інформацією рятувальників, вогонь охопив транспортний засіб повністю.

Повідомлення про загоряння надійшло до служби порятунку о 01:09. Коли пожежні прибули, автомобіль уже був повністю охоплений вогнем, що значно ускладнило оперативне гасіння.

Рятувальники локалізували пожежу о 01:33, а вже о 01:38 повністю ліквідували вогонь. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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