Несподівана вереснева спека: у Львові зафіксували найвищу температуру за 32 роки

9 вересня у Львові встановили новий температурний рекорд.
Максимальна денна температура піднялася до 30,7° тепла.
Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Синоптики зазначили, що попередній максимум для 9 вересня зафіксували в 1994 році.
Тоді термометри показували 28,8° тепла.
«9 вересня максимальна температура повітря вдень у Львові становила 30,7° тепла», — повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
Отже, цьогорічний показник перевищив попередній рекорд майже на два градуси.
Створено за матеріалами: 032.ua