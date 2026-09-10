Несподівана вереснева спека: у Львові зафіксували найвищу температуру за 32 роки

9 вересня у Львові встановили новий температурний рекорд.

Максимальна денна температура піднялася до 30,7° тепла.

Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Синоптики зазначили, що попередній максимум для 9 вересня зафіксували в 1994 році.

Тоді термометри показували 28,8° тепла.

«9 вересня максимальна температура повітря вдень у Львові становила 30,7° тепла», — повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Отже, цьогорічний показник перевищив попередній рекорд майже на два градуси.

Створено за матеріалами: 032.ua