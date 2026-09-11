18 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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18 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Маршрутка №18 у Львові: вул. Суботівська — Провесінь

№18 з’єднує Левандівку (Суботівська) з Провесінню. Шлях — «Південний», «Океан», Стрийський ринок, пл. Митна, медуніверситет і АС-6. Це не рейс через Наукову і «Шувар».

Ті самі кінцеві має №23 (через Наукову). Довжина близько 18 км. Час у дорозі 45–65 хвилин.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктивул. Суботівська (Львів) — Провесінь (Львівський район)
Перевізникміський перевізник (уточнюйте на борті)
Відстань / час≈18 км, 45–65 хв
Зупинокблизько 35 у кожен бік
Оплатаміський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №18

Провесінь — Львівський район. GPS: EasyWay, Львів

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні≈06:15–21:0512–17 хв
Вихідні≈06:30–20:4012–20 хв

На Стрийській і Глинянському тракті графік зсувається.

Зупинки: Суботівська → Провесінь

Зупинка
1Суботівська / «Південний» / «Океан» / Стрийський ринок
2пл. Митна / АС-6 / Глинянський тракт
3Провесінь

Зупинки: Провесінь → Суботівська

Зупинка
1Провесінь / АС-6 / Стрийський ринок / «Південний»
2вул. Суботівська

Поради пасажирам

  • №18 іде через Стрийський ринок і Митну; №23 — через Наукову і «Шувар».
  • На Митній зручна пересадка на №29.
  • На Суботівській також №43.
  • Оплата за міським тарифом.
  • Перед виходом дивіться борт у EasyWay / Moovit.

Маршрут №18 залишається рейсом із Левандівки через Стрийський ринок до Провесіні.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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