18 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №18 у Львові: вул. Суботівська — Провесінь

№18 з’єднує Левандівку (Суботівська) з Провесінню. Шлях — «Південний», «Океан», Стрийський ринок, пл. Митна, медуніверситет і АС-6. Це не рейс через Наукову і «Шувар».

Ті самі кінцеві має №23 (через Наукову). Довжина близько 18 км. Час у дорозі 45–65 хвилин.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти вул. Суботівська (Львів) — Провесінь (Львівський район) Перевізник міський перевізник (уточнюйте на борті) Відстань / час ≈18 км, 45–65 хв Зупинок близько 35 у кожен бік Оплата міський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №18

Провесінь — Львівський район. GPS: EasyWay, Львів

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні ≈06:15–21:05 12–17 хв Вихідні ≈06:30–20:40 12–20 хв

На Стрийській і Глинянському тракті графік зсувається.

Зупинки: Суботівська → Провесінь

№ Зупинка 1 Суботівська / «Південний» / «Океан» / Стрийський ринок 2 пл. Митна / АС-6 / Глинянський тракт 3 Провесінь

Зупинки: Провесінь → Суботівська

№ Зупинка 1 Провесінь / АС-6 / Стрийський ринок / «Південний» 2 вул. Суботівська

Поради пасажирам

№18 іде через Стрийський ринок і Митну; №23 — через Наукову і «Шувар».

На Митній зручна пересадка на №29.

На Суботівській також №43.

Оплата за міським тарифом.

Перед виходом дивіться борт у EasyWay / Moovit.

Маршрут №18 залишається рейсом із Левандівки через Стрийський ринок до Провесіні.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.