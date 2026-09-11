18 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №18 у Львові: вул. Суботівська — Провесінь
№18 з’єднує Левандівку (Суботівська) з Провесінню. Шлях — «Південний», «Океан», Стрийський ринок, пл. Митна, медуніверситет і АС-6. Це не рейс через Наукову і «Шувар».
Ті самі кінцеві має №23 (через Наукову). Довжина близько 18 км. Час у дорозі 45–65 хвилин.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|вул. Суботівська (Львів) — Провесінь (Львівський район)
|Перевізник
|міський перевізник (уточнюйте на борті)
|Відстань / час
|≈18 км, 45–65 хв
|Зупинок
|близько 35 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 25–30 грн
Карта маршруту №18
Провесінь — Львівський район. GPS: EasyWay, Львів
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|≈06:15–21:05
|12–17 хв
|Вихідні
|≈06:30–20:40
|12–20 хв
На Стрийській і Глинянському тракті графік зсувається.
Зупинки: Суботівська → Провесінь
|№
|Зупинка
|1
|Суботівська / «Південний» / «Океан» / Стрийський ринок
|2
|пл. Митна / АС-6 / Глинянський тракт
|3
|Провесінь
Зупинки: Провесінь → Суботівська
|№
|Зупинка
|1
|Провесінь / АС-6 / Стрийський ринок / «Південний»
|2
|вул. Суботівська
Поради пасажирам
- №18 іде через Стрийський ринок і Митну; №23 — через Наукову і «Шувар».
- На Митній зручна пересадка на №29.
- На Суботівській також №43.
- Оплата за міським тарифом.
- Перед виходом дивіться борт у EasyWay / Moovit.
Маршрут №18 залишається рейсом із Левандівки через Стрийський ринок до Провесіні.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.