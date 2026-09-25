У Львівській міськраді підозрюють порушення конкуренції через регулювання МАФів

Антимонопольний комітет України звинуватив Львівську міськраду у порушенні законодавства про конкуренцію через порядок розміщення МАФів.

Про це повідомили у Західному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України.

24 вересня цього року АМКУ виявив у діях міськради порушення конкурентного законодавства і зобов’язав місто усунути його.

Йдеться про затвердження міськрадою положень, які регулюють порядок розміщення малих архітектурних форм (МАФів) у Львові, а також про Комплексну схему розміщення тимчасових споруд.

В Антимонопольному комітеті наголосили, що Львівська міська рада ухвалила Положення про порядок встановлення тимчасових споруд для підприємницької діяльності та Комплексну схему розміщення цих споруд рішенням від 23 квітня 2015 року № 4526. Однак це рішення не відповідає нормам Порядку розміщення тимчасових споруд, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку від 21 жовтня 2011 року № 244, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України.

Через це АМКУ зобов’язав Львівську міську раду протягом трьох місяців усунути наслідки порушення.

У жовтні 2024 року міська рада сформувала перелік із 96 кіосків у різних районах Львова, які не врахували у Комплексній схемі розміщення тимчасових споруд і які підлягають демонтажу.

Протягом минулого року у Львові демонтували понад 80 МАФів. Загалом із кінця 2019 року кількість тимчасових споруд зменшилась на третину: із 1569 до 1216 на кінець 2025 року.