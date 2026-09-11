На Львівщині попрощаються з двома героями, які загинули під час бою з окупантами

Сьогодні на Львівщині прощатимуться з двома Героями.

Львівська обласна військова адміністрація повідомила про це на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні, 11 вересня, у Львівській області проводять прощання з бійцями, які загинули в боях з російськими загарбниками.

Дмитро Луців — мешканець села Гірське Миколаївської громади. Він був командиром стрілецького відділення військової частини А4056. Тривалий час його вважали зниклим безвісти. Загинув 9 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Семенівка Донеччини.

Василь Германчак — родом зі Східниці. Він став на захист України 15 лютого 2024 року. Отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання 1 вересня. Серце воїна зупинилося 6 вересня. Захисникові було 26 років.