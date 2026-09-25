У Львові готують зміни назви медичного університету

Назву “Данило Галицький” замінять на “Король Данило”.

Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА.

Вчена рада ухвалила рішення про перейменування Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Тепер офіційна назва закладу звучатиме як “Львівський національний медичний університет імені Короля Данила”.

За словами голови Львівської ОДА Максима Козицького, назва “Данило Галицький” є залишком радянської історичної традиції, яка звужує сприйняття величі цієї великої постаті.

“Ми звикли до словосполучення ‘Данило Галицький’ настільки, що часто не замислюємося, наскільки воно зменшує масштаб особистості, про яку йдеться. Адже йдеться про Данила Романовича, короля Русі, коронованого 1253 року. Зводити таку історичну величину до простого ‘галицького’ правителя означає дивитися на нього обмежено, значно вужче, ніж він заслуговує”, – пояснив Максим Козицький.

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Окрім цього, у Львові вирішили перейменувати площу Данила Галицького на площу Короля Данила. Також звернулися до уряду з пропозицією змінити назву львівського аеропорту. Існуюча назва “ДП ‘Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького'” має бути замінена на “ДП ‘Міжнародний аеропорт Львів імені Короля Данила'”.