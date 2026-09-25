У Львові чоловіка звинуватили в побитті сусіда та викраденні зброї

У Львові розпочнеться судовий розгляд справи 23-річного чоловіка, який обвинувачується в побитті сусіда, викраденні його майна та незаконному зберіганні зброї.

Обвинувальний акт вже передали до суду.

Інцидент стався 15 червня у Львові, на вулиці Жасминовій. Молодий чоловік знаходився у гостях у 39-річного власника квартири. Під час побутового конфлікту гість наніс господарю тілесні ушкодження.

Потерпілий отримав кілька серйозних травм, зокрема переломи носа, щелепи та декількох ребер, що підтвердили медичні обстеження.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник, скориставшись безпорадністю господаря, викрав його особисті речі.

«Серед викраденого були мисливська рушниця та мисливські ножі. Після цього чоловік втік з місця події», — повідомили у поліції.

Правоохоронці швидко встановили місцезнаходження підозрюваного та вилучили вкрадені речі.

Розслідування справи завершено, обвинувальний акт направили до суду. Чоловікові інкримінують умисне завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості, крадіжку, викрадення вогнепальної зброї та незаконне поводження зі зброєю.

Обвинуваченому загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.