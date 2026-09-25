У Львівській області стартував масштабний ремонт дороги: що вже виконано

На Львівщині триває ремонт дороги місцевого значення О141002 Нагірне – Добромиль.

Роботи стартували 15 вересня і зараз ведуться на двох ділянках загальною довжиною понад 18 кілометрів, повідомляють у Львівській ОВА.

На першій ділянці — від км 0+000 до км 8+738 — працює підрядна організація «ОНУР». Вони вже розпушили близько 3,5 км старого асфальтобетонного покриття. Також на 1,9 км дороги влаштували основу зі щебенево-піщаної суміші.

На цій частині дороги розпочали встановлювати водопропускні труби та укладати нове асфальтобетонне покриття.

Друга ділянка ремонту — від км 8+738 до км 18+190 — виконується компанією «Шляховик Т». Тут розпушили 3 км старого покриття, а основу зі щебенево-піщаної суміші влаштували на ділянці довжиною 1 км. Також вже розпочали укладати асфальт.

Водіїв просять бути уважними, адже на відремонтованих ділянках введено тимчасові обмеження руху.

«Водії, увага! На ділянках ремонту діють обмеження. Будьте уважними за кермом та дотримуйтесь тимчасових дорожніх знаків», — наголосив директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА Орест Шуліковський.

Львівська ОВА радить враховувати ремонтні роботи при плануванні маршрутів і суворо дотримуватися вимог тимчасових знаків на дорозі.