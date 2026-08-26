171 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №171 з’єднує центр Львова з селом Басівка — давнім поселенням, заснованим ще 1431 року, де сьогодні мешкає близько 1150 людей. Маршрут стартує від площі Святого Юра (або вулиці Степана Бандери) і прямує через Кульпарків, Скнилівок та Сокільники до Годовиці, а звідти — до Басівки, розташованої на березі річки Щирка. Загальна відстань становить близько 16-18 км, а поїздка займає 40-50 хвилин залежно від трафіку. Перевізником раніше значилось ПП «Вест-Авто», однак наразі частіше вказують ТОВ «Атто» — назва компанії, схоже, змінювалася.

Розклад руху та інтервал

Автобуси курсують щодня з 06:00 до 21:45-22:00. Перший рейс з центру Львова виходить о 06:00, останній прибуває до Басівки близько 22:00. У будні інтервал становить 30-40 хвилин, у вихідні — 35-40 хвилин, а в години пік (7:00-9:00 та 17:00-19:00) — 25-30 хвилин.

Рейс Відправлення (Львів) Прибуття (Басівка) Ранковий 06:00 06:50 Денний 07:35 08:25 Піковий 08:10 09:00 Вечірній 18:00 18:50 Останній 21:10 22:00

Графік може коригуватися через затори на Кульпарківській чи кільцевій дорозі, тому варто перевіряти онлайн-трекери перед виходом.

Зупинки в напрямку с. Басівка (Магазин)

№ Зупинка 1 Пл. Святого Юра (вул. Степана Бандери) 2 Пл. Берестейської Унії 3 Вул. Смаль-Стоцького 4 Вул. Копистинського 5 Вул. Антоновича 6 Кульпарків 7 Скнилівок 8 Вул. Щирецька (Південний) 9 Вул. Наукова 10 С. Сокільники 11 Кільцева дорога 12 Мототрек 13 С. Сокільники (на вимогу) 14 С. Малечковичі 15 С. Годовиця 16 Школа 17 Ж/м Гірка 18 Перехрестя 19 С. Басівка 20 Магазин (кінцева)

Зупинки у зворотному напрямку

№ Зупинка 1 Магазин (Басівка) 2 С. Басівка 3 Перехрестя 4 Ж/м Гірка 5 Школа 6 С. Годовиця 7 На вимогу (біля с. Наварія) 8 С. Малечковичі 9 С. Сокільники (на вимогу) 10 Мототрек 11 Кільцева дорога 12 Вул. Наукова 13 Вул. Щирецька 14 Скнилівок 15 Кульпарків 16 Вул. Антоновича 17 Вул. Максима Залізняка (Мельника) 18 Вул. Степана Бандери 19 Пл. Святого Юра

Деякі зупинки «на вимогу» — про вихід варто повідомляти водію заздалегідь, оскільки автобус може проїхати повз.

Вартість проїзду та оплата

Стандартний квиток коштує 25-35 грн залежно від зони. Оплата можлива готівкою у водія, карткою (Приват24, Монобанк) або QR-кодом через додатки. Пільги діють для пенсіонерів, студентів, ветеранів АТО/ООС і дітей за наявності документів.

Поради пасажирам

Затори на Кульпарківській — звична справа, тому варто виїжджати заздалегідь. Для контролю реального часу прибуття зручно користуватися застосунками з GPS-трекінгом. За відгуками пасажирів, графік іноді збивається, а звернення до перевізника щодо змін розкладу часто залишаються без відповіді — тому краще орієнтуватися на власний досвід поїздок, а не лише на офіційний графік.

Маршрут №171 залишається зручним варіантом для тих, хто їздить на роботу чи до родичів у мальовниче село на березі Щирки — з історією, що сягає п’ятнадцятого століття, і сучасним щоденним ритмом приміського сполучення.