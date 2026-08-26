171 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №171 з’єднує центр Львова з селом Басівка — давнім поселенням, заснованим ще 1431 року, де сьогодні мешкає близько 1150 людей. Маршрут стартує від площі Святого Юра (або вулиці Степана Бандери) і прямує через Кульпарків, Скнилівок та Сокільники до Годовиці, а звідти — до Басівки, розташованої на березі річки Щирка. Загальна відстань становить близько 16-18 км, а поїздка займає 40-50 хвилин залежно від трафіку. Перевізником раніше значилось ПП «Вест-Авто», однак наразі частіше вказують ТОВ «Атто» — назва компанії, схоже, змінювалася.
Розклад руху та інтервал
Автобуси курсують щодня з 06:00 до 21:45-22:00. Перший рейс з центру Львова виходить о 06:00, останній прибуває до Басівки близько 22:00. У будні інтервал становить 30-40 хвилин, у вихідні — 35-40 хвилин, а в години пік (7:00-9:00 та 17:00-19:00) — 25-30 хвилин.
|Рейс
|Відправлення (Львів)
|Прибуття (Басівка)
|Ранковий
|06:00
|06:50
|Денний
|07:35
|08:25
|Піковий
|08:10
|09:00
|Вечірній
|18:00
|18:50
|Останній
|21:10
|22:00
Графік може коригуватися через затори на Кульпарківській чи кільцевій дорозі, тому варто перевіряти онлайн-трекери перед виходом.
Зупинки в напрямку с. Басівка (Магазин)
|№
|Зупинка
|1
|Пл. Святого Юра (вул. Степана Бандери)
|2
|Пл. Берестейської Унії
|3
|Вул. Смаль-Стоцького
|4
|Вул. Копистинського
|5
|Вул. Антоновича
|6
|Кульпарків
|7
|Скнилівок
|8
|Вул. Щирецька (Південний)
|9
|Вул. Наукова
|10
|С. Сокільники
|11
|Кільцева дорога
|12
|Мототрек
|13
|С. Сокільники (на вимогу)
|14
|С. Малечковичі
|15
|С. Годовиця
|16
|Школа
|17
|Ж/м Гірка
|18
|Перехрестя
|19
|С. Басівка
|20
|Магазин (кінцева)
Зупинки у зворотному напрямку
|№
|Зупинка
|1
|Магазин (Басівка)
|2
|С. Басівка
|3
|Перехрестя
|4
|Ж/м Гірка
|5
|Школа
|6
|С. Годовиця
|7
|На вимогу (біля с. Наварія)
|8
|С. Малечковичі
|9
|С. Сокільники (на вимогу)
|10
|Мототрек
|11
|Кільцева дорога
|12
|Вул. Наукова
|13
|Вул. Щирецька
|14
|Скнилівок
|15
|Кульпарків
|16
|Вул. Антоновича
|17
|Вул. Максима Залізняка (Мельника)
|18
|Вул. Степана Бандери
|19
|Пл. Святого Юра
Деякі зупинки «на вимогу» — про вихід варто повідомляти водію заздалегідь, оскільки автобус може проїхати повз.
Вартість проїзду та оплата
Стандартний квиток коштує 25-35 грн залежно від зони. Оплата можлива готівкою у водія, карткою (Приват24, Монобанк) або QR-кодом через додатки. Пільги діють для пенсіонерів, студентів, ветеранів АТО/ООС і дітей за наявності документів.
Поради пасажирам
Затори на Кульпарківській — звична справа, тому варто виїжджати заздалегідь. Для контролю реального часу прибуття зручно користуватися застосунками з GPS-трекінгом. За відгуками пасажирів, графік іноді збивається, а звернення до перевізника щодо змін розкладу часто залишаються без відповіді — тому краще орієнтуватися на власний досвід поїздок, а не лише на офіційний графік.
Маршрут №171 залишається зручним варіантом для тих, хто їздить на роботу чи до родичів у мальовниче село на березі Щирки — з історією, що сягає п’ятнадцятого століття, і сучасним щоденним ритмом приміського сполучення.