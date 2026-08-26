171 маршрутка (автобус) Львів
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171 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Маршрутка №171 з’єднує центр Львова з селом Басівка — давнім поселенням, заснованим ще 1431 року, де сьогодні мешкає близько 1150 людей. Маршрут стартує від площі Святого Юра (або вулиці Степана Бандери) і прямує через Кульпарків, Скнилівок та Сокільники до Годовиці, а звідти — до Басівки, розташованої на березі річки Щирка. Загальна відстань становить близько 16-18 км, а поїздка займає 40-50 хвилин залежно від трафіку. Перевізником раніше значилось ПП «Вест-Авто», однак наразі частіше вказують ТОВ «Атто» — назва компанії, схоже, змінювалася.

Розклад руху та інтервал

Автобуси курсують щодня з 06:00 до 21:45-22:00. Перший рейс з центру Львова виходить о 06:00, останній прибуває до Басівки близько 22:00. У будні інтервал становить 30-40 хвилин, у вихідні — 35-40 хвилин, а в години пік (7:00-9:00 та 17:00-19:00) — 25-30 хвилин.

РейсВідправлення (Львів)Прибуття (Басівка)
Ранковий06:0006:50
Денний07:3508:25
Піковий08:1009:00
Вечірній18:0018:50
Останній21:1022:00

Графік може коригуватися через затори на Кульпарківській чи кільцевій дорозі, тому варто перевіряти онлайн-трекери перед виходом.

Зупинки в напрямку с. Басівка (Магазин)

Зупинка
1Пл. Святого Юра (вул. Степана Бандери)
2Пл. Берестейської Унії
3Вул. Смаль-Стоцького
4Вул. Копистинського
5Вул. Антоновича
6Кульпарків
7Скнилівок
8Вул. Щирецька (Південний)
9Вул. Наукова
10С. Сокільники
11Кільцева дорога
12Мототрек
13С. Сокільники (на вимогу)
14С. Малечковичі
15С. Годовиця
16Школа
17Ж/м Гірка
18Перехрестя
19С. Басівка
20Магазин (кінцева)

Зупинки у зворотному напрямку

Зупинка
1Магазин (Басівка)
2С. Басівка
3Перехрестя
4Ж/м Гірка
5Школа
6С. Годовиця
7На вимогу (біля с. Наварія)
8С. Малечковичі
9С. Сокільники (на вимогу)
10Мототрек
11Кільцева дорога
12Вул. Наукова
13Вул. Щирецька
14Скнилівок
15Кульпарків
16Вул. Антоновича
17Вул. Максима Залізняка (Мельника)
18Вул. Степана Бандери
19Пл. Святого Юра

Деякі зупинки «на вимогу» — про вихід варто повідомляти водію заздалегідь, оскільки автобус може проїхати повз.

Вартість проїзду та оплата

Стандартний квиток коштує 25-35 грн залежно від зони. Оплата можлива готівкою у водія, карткою (Приват24, Монобанк) або QR-кодом через додатки. Пільги діють для пенсіонерів, студентів, ветеранів АТО/ООС і дітей за наявності документів.

Поради пасажирам

Затори на Кульпарківській — звична справа, тому варто виїжджати заздалегідь. Для контролю реального часу прибуття зручно користуватися застосунками з GPS-трекінгом. За відгуками пасажирів, графік іноді збивається, а звернення до перевізника щодо змін розкладу часто залишаються без відповіді — тому краще орієнтуватися на власний досвід поїздок, а не лише на офіційний графік.

Маршрут №171 залишається зручним варіантом для тих, хто їздить на роботу чи до родичів у мальовниче село на березі Щирки — з історією, що сягає п’ятнадцятого століття, і сучасним щоденним ритмом приміського сполучення.

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