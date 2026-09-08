На Львівщині попрощаються з воїном 95-ї окремої десантно-штурмової бригади

Сьогодні на Львівщині прощаються з бійцем Михайлом-Назаром Ковалем.

8 вересня у Львівській області проводять прощання з Михайлом-Назаром Ковалем. Він загинув у боротьбі з російськими загарбниками.

Львів’янин Михайло-Назар Коваль у 2025 році став на захист Батьківщини і служив у 95-й окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді. Він загинув 11 квітня 2025 року; йому було 30 років.

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