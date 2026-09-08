У серпні мер Львова витратив із міського бюджету 25 тисяч на відрядження

У серпні міському голові Львова Андрію Садовому нарахували 96 тисяч гривень зарплати.

Про це повідомила Львівська міська рада.

У серпні цього року міському голові Львова Андрію Садовому нарахували 96 858,24 грн заробітної плати. Сума складається з таких виплат:

– посадовий оклад – 12 319,54 грн;

– доплата за ранг – 384,27 грн;

– надбавка за вислугу років – 3 811,15 грн;

– надбавка за високі досягнення у праці – 8 257,48 грн;

– доплата за роботу з таємними документами – 1 231,96 грн;

– премія – 24 772,44 грн;

– відпустка – 20 819,37 грн;

– зарплата за час перебування у відрядженні – 25 194,88 грн;

– індексація – 67,15 грн;

З цієї суми Садовий сплатив 22 277,39 грн податків і військового збору, отримавши чистий дохід у 74 580,85 грн.

Натомість у попередньому місяці меру нарахували 107 тис. грн зарплати.

Андрій Садовий очолює Львів із 2006 року. На місцевих виборах 2020 року за нього проголосували 62,8% львів’ян. Утім у березні 2019 року він заявляв, що більше не балотуватиметься на посаду міського голови.

Також у 2025 році з міського бюджету виділили 489 тис. грн на відрядження Андрія Садового та пʼяти його заступників.