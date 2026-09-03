У Львові на відомій вулиці запровадили нову схему руху

На вулиці Газовій у Львові запровадили односторонній рух.
Рух організували відповідно до нової схеми організації дорожнього руху.
Галицька районна адміністрація оприлюднила цю інформацію офіційно.
Комісія з безпеки дорожнього руху прийняла відповідне рішення 24 жовтня 2024 року.
Облаштування вулиці здійснили за кошти готелю «LOFT7».
Мета змін — впорядкувати транспортний потік і підвищити безпеку на цій ділянці.
Переконані, що нова організація руху зробить пересування вулицею комфортнішим для всіх.
Водіїв просять уважно реагувати на встановлені дорожні знаки та дотримуватися схеми руху.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua