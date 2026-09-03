У Львові на відомій вулиці запровадили нову схему руху

На вулиці Газовій у Львові запровадили односторонній рух.

Рух організували відповідно до нової схеми організації дорожнього руху.

Галицька районна адміністрація оприлюднила цю інформацію офіційно.

Комісія з безпеки дорожнього руху прийняла відповідне рішення 24 жовтня 2024 року.

Облаштування вулиці здійснили за кошти готелю «LOFT7».

Мета змін — впорядкувати транспортний потік і підвищити безпеку на цій ділянці.

Переконані, що нова організація руху зробить пересування вулицею комфортнішим для всіх.

Водіїв просять уважно реагувати на встановлені дорожні знаки та дотримуватися схеми руху.