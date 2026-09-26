У Львові під час ДТП за участі Lanos травмувався водій електромопеда

У Львові 25 вересня на вулиці Академіка Сахарова сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждав водій електромопеда.

Близько 8:35 на цій вулиці зіткнулися автомобіль ЗАЗ Lanos та електромопед Bravis. За кермом легковика перебував 35-річний львів’янин, а електромопедом керував 37-річний мешканець міста.

Правоохоронці оперативно прибули на місце аварії і встановили, що зіткнення призвело до травмування водія електромопеда.

«Внаслідок аварії водій мопеда отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до лікарні», – повідомили в поліції.

За фактом події слідчі Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху.

Як зазначено у статті, така кара може включати до трьох років обмеження волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Працюють над з’ясуванням всіх деталей і обставин події, аби встановити її точну причину.