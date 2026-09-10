Львів зустрічає 33-й Форум видавців

У Львові сьогодні, 10 вересня, відкривається 33-й Львівський міжнародний BookForum; він триватиме до 13 вересня.

Форум уже зібрав насичену програму дискусій, публічних інтерв’ю та читань.

Події відбуватимуться на понад 30 локаціях по всьому місту.

До програми долучили музеї, бібліотеки, університети та культурні центри.

Також у заходах візьмуть участь хаби, готелі та інші міські простори.

Свою програму представили понад сто видавництв з різних країн.

Головна тема цьогорічного форуму — «Відповідальність літератури».

На події очікують понад сорока письменників, інтелектуалів, істориків і філософів.

Серед гостей є представники України, Великої Британії та США.

Також прибудуть учасники з Польщі, Німеччини, Франції й інших країн.

Повну програму можна переглянути тут.











Торік Форум відбувався з 3 до 5 жовтня і зібрав понад 14 тисяч відвідувачів.

Події проходили у Львівському палаці мистецтв.

Під час ярмарку відбулося понад 300 заходів фестивалю.

У сумі ці події привернули понад 20 тисяч відвідувачів.