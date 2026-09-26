У Львові сталося зіткнення Tesla та Honda, постраждав 40-річний мотоцикліст госпіталізований

У Львові сталася ДТП за участі мотоцикліста і автомобіля Tesla. Інцидент трапився на перехресті вулиць Гашека та Максимовича.

Інцидент зафіксували 25 вересня близько 16:15.

Як повідомили правоохоронці, зіткнулися Tesla Model 3, якою керувала 40-річна жінка з одного зі сіл Шептицького району, та мотоцикл Honda під керуванням 40-річного жителя Сокаля.

«Після зіткнення мотоцикліст отримав травми і був госпіталізований», — зазначили у поліції.

За фактом ДТП розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Згідно із санкцією статті, винним загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.