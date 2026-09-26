Садовому нагадали про безлад у забудові Львова

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив про необхідність припинити масштабну забудову в Сокільниках біля аеропорту. Це викликало жваву дискусію у соцмережах. У коментарях частина львів’ян звернула увагу на щільну забудову, що ведеться зі сторони самого Львова, та поставила під сумнів містобудівну політику міської влади.

Тему Сокільників Андрій Садовий підняв 25 вересня під час ІІІ Всеукраїнського земельного форуму у Львові. Він зауважив, що виконання чинного генерального плану сусідньої громади може загрожувати розвитку аеропорту. Особливо його турбує перспектива забудови поблизу летовища, що може унеможливити продовження злітно-посадкової смуги.

«Це кричуща ситуація», — наголосив міський голова, коментуючи потенційне зростання населення Сокільників до 50 тисяч мешканців.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик підтримав ідею регулювання таких випадків. Він зазначив, що міністерство готове розробляти додаткові механізми контролю. Башлик закликав громади публічно обговорювати проблемні питання. За результатами форуму планують направити відповідну резолюцію до уряду.

Після форуму на сторінці «Львів. Містобудування» у Facebook з’явився пост із закликом припинити необдуману масштабну забудову Сокільників безпосередньо поруч із аеропортом.

У коментарях дискусія вийшла далеко за межі Сокільників. Користувачі наголошували, що щільна забудова висотними будинками ведеться й зі сторони самого Львова.

Один із коментаторів зазначив: «А зі сторони Львова щільна забудова висотками до Сокільник».

Інший спитав: «У Львові все законно будується? Чи місцева влада закриває очі заради власної вигоди?»

Деякі коментарі містили різку критику на адресу міської влади. Користувачі згадали про забудову колишніх промислових зон, парків та історичних ділянок у Львові, й цікавилися, хто стоїть за скандальними проєктами, які зараз викликають конфлікти.

Дехто прямо критикував міського голову, а інші висловлювали підтримку позиції Львова та виступали проти забудови в Сокільниках.

Конфлікт навколо генерального плану Сокільників триває вже понад рік. Зміни до документа затвердили наприкінці 2024 року. План розрахований до 2044 року і передбачає збільшення населення до 50 775 осіб. Заплановано 14 житлових кварталів, п’ять із яких – багатоквартирні.

Львівська міська рада категорично виступає проти частини положень генплану. В основі заперечень — близькість нового житлового будівництва до аеропорту, навантаження на транспорт і комунальні мережі, а також можливі обмеження для подальшого розвитку летовища.

Представники Сокільницької громади цю критику відкидають. Голова громади Тарас Сулимко пояснює, що цифра в 50 775 мешканців — розрахунковий показник на 2044 рік, для якого генплан передбачає розвиток доріг, інженерних мереж та соціальної інфраструктури.

Він додає, що в документі закладені будівництво шкіл, дитсадків, парків, водопостачання й каналізації, а висотної забудови безпосередньо біля аеропорту не планують.

Сокільницька громада також підкреслює, що будівництво на приаеродромній території має проходити погодження з аеропортом.

Отже, суперечка навколо розвитку Сокільників стає дедалі відкритішим конфліктом між сусідніми громадами. Львівська влада попереджає про загрози для аеропорту. Сокільники натомість захищають свій генеральний план і право на самостійний розвиток території.

Обговорення проблеми призводить до зворотного ефекту: частина львів’ян починає ставити питання щодо забудови самого Львова і працю містобудівної влади міста.