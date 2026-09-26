Здуття живота стало сигналом раку: львівські хірурги успішно провели складну операцію

Звичайне здуття живота виявилося раком яєчників: львівські хірурги провели складну операцію

У Львові в Лікарні Святого Пантелеймона пацієнтці провели складну операцію. Жінка звернулася зі збільшенням живота, яке на перший погляд не викликало підозр. Втім, обстеження показали рак яєчників третьої стадії.

Спочатку пацієнтка прийшла до лікаря через помітне здуття живота, інших симптомів вона не відчувала. Під час ультразвукового дослідження у черевній порожнині виявили рідину. Додаткові КТ та МРТ показали наявність пухлини яєчника.

У лікарні провели уточнювальне обстеження і підтвердили діагноз — рак яєчників III стадії. Вже на цьому етапі пухлина поширилася на всю черевну порожнину, уражені також селезінка, печінка і пряма кишка.

Команда онкохірургів і онкогінекологів виконала циторедуктивну операцію. Під час втручання вони видалили матку, її шийку, придатки, а також очищували парієтальну очеревину від малого таза до діафрагми.

Оскільки пухлина поширилася значно, хірурги частково видалили пряму кишку, сегменти печінки, селезінку та апендикс. Заключним етапом операції стало видалення великого сальника.

«Такі операції можливі завдяки злагодженій роботі мультидисциплінарної команди, яка об’єднує онкогінекологів, онкохірургів та анестезіологів. Лише комплексний підхід дає можливість досягти найкращих результатів навіть у складних випадках», — підкреслив хірург-онколог Володимир Дорожинський.

За словами медиків, під час операції лікарям вдалося повністю видалити видимі пухлинні вогнища. Попри складний післяопераційний період, пацієнтку вже виписали зі стаціонару. Наступний етап її лікування — хіміотерапія.

«Операція була надзвичайно складною і об’ємною. Післяопераційний період у таких пацієнтів завжди вимагає високої кваліфікації, спільної роботи лікаря і пацієнта, а також віри у позитивний результат. Ми впоралися, і дівчину виписали для подальшого лікування», — розповіла онкогінеколог Світлана Сороківська.

Пацієнтка ж поділилася, що вона жалкує про те, що раніше ігнорувала регулярні гінекологічні огляди. Вона закликала інших жінок не відкладати профілактичні перевірки.