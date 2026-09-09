1004 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Приміський автобус №1004 у Львові: пл. Петрушевича — с. Сокільники
№1004 з’єднує площу Петрушевича / вул. Шота Руставелі зі селом Сокільники (Львівський район, Сокільницька громада). Шлях — Стрийський ринок, Академія сухопутних військ, дитяча залізниця, автобусний завод, Наукова, Автовокзал, кільцева і мототрек.
Обслуговує лінію ПП «Вест-Авто». 11,48 км, 35–40 хвилин. На лінії зазвичай 1–2 машини: пропуск рейсу = очікування ~40 хв і більше. Далі на Басівку — №171; до Автовокзалу є міські рейси по Стрийській.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|пл. Петрушевича / вул. Шота Руставелі (Львів) — с. Сокільники (Львівський район)
|Перевізник
|ПП «Вест-Авто»
|Відстань / час
|11,48 км, 35–40 хв
|Оплата
|готівка водію, EasyWay ставить 35 грн; картку не гарантуйте
Карта маршруту №1004
Кінцева — Сокільники під Львовом, не інше село з такою назвою. GPS: EasyWay, 1004
Розклад з вул. Шота Руставелі
Moovit / EasyWay: щодня 06:00–20:40, крок 40 хв. На rozklad.in.ua сторінки 1004 немає.
|Година
|Хвилини (щодня)
|6
|00, 40
|7
|20
|8
|00, 40
|9
|20
|10
|00, 40
|11
|20
|12
|00, 40
|13
|20
|14
|00, 40
|15
|20
|16
|00, 40
|17
|20
|18
|00, 40
|19
|20
|20
|00, 40
З Сокільників перший орієнтир ~06:26–06:40. Через 1–2 борти реальний інтервал часто більший за 40 хв.
Зупинки №1004
|№
|Львів → Сокільники
|Сокільники → Львів
|1
|Шота Руставелі / Стрийський ринок
|с. Сокільники / мототрек
|2
|Академія сухопутних військ / дитяча залізниця
|кільцева / Сокільницька
|3
|Податкова / автобусний завод / Наукова
|Автовокзал / Максимовича
|4
|Скорини / Гашека / Автовокзал
|Наукова / автобусний завод
|5
|кільцева / мототрек
|Стрийський ринок
|6
|с. Сокільники
|вул. Шота Руставелі
Поради пасажирам
- У селі зупинки «на вимогу» — махніть рукою заздалегідь.
- На лінії мало машин: перед виходом дивіться EasyWay routes/306.
- До Автовокзалу швидше міський транспорт по Стрийській; 1004 потрібен саме в Сокільники.
- Оплата переважно готівкою; 35 грн за повний квиток на EasyWay.
- Далі в Басівку — №171, не 1004.
Маршрут №1004 залишається прямим рейсом з Петрушевича в Сокільники, але через рідкісний крок його варто звіряти з GPS.
Оновлено: вересень 2026. Джерела: EasyWay routes/306, Moovit (06:00–20:40 / 40 хв).