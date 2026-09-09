1004 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Приміський автобус №1004 у Львові: пл. Петрушевича — с. Сокільники

№1004 з’єднує площу Петрушевича / вул. Шота Руставелі зі селом Сокільники (Львівський район, Сокільницька громада). Шлях — Стрийський ринок, Академія сухопутних військ, дитяча залізниця, автобусний завод, Наукова, Автовокзал, кільцева і мототрек.

Обслуговує лінію ПП «Вест-Авто». 11,48 км, 35–40 хвилин. На лінії зазвичай 1–2 машини: пропуск рейсу = очікування ~40 хв і більше. Далі на Басівку — №171; до Автовокзалу є міські рейси по Стрийській.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти пл. Петрушевича / вул. Шота Руставелі (Львів) — с. Сокільники (Львівський район) Перевізник ПП «Вест-Авто» Відстань / час 11,48 км, 35–40 хв Оплата готівка водію, EasyWay ставить 35 грн; картку не гарантуйте

Карта маршруту №1004

Кінцева — Сокільники під Львовом, не інше село з такою назвою. GPS: EasyWay, 1004

Розклад з вул. Шота Руставелі

Moovit / EasyWay: щодня 06:00–20:40, крок 40 хв. На rozklad.in.ua сторінки 1004 немає.

Година Хвилини (щодня) 6 00, 40 7 20 8 00, 40 9 20 10 00, 40 11 20 12 00, 40 13 20 14 00, 40 15 20 16 00, 40 17 20 18 00, 40 19 20 20 00, 40

З Сокільників перший орієнтир ~06:26–06:40. Через 1–2 борти реальний інтервал часто більший за 40 хв.

Зупинки №1004

№ Львів → Сокільники Сокільники → Львів 1 Шота Руставелі / Стрийський ринок с. Сокільники / мототрек 2 Академія сухопутних військ / дитяча залізниця кільцева / Сокільницька 3 Податкова / автобусний завод / Наукова Автовокзал / Максимовича 4 Скорини / Гашека / Автовокзал Наукова / автобусний завод 5 кільцева / мототрек Стрийський ринок 6 с. Сокільники вул. Шота Руставелі

Поради пасажирам

У селі зупинки «на вимогу» — махніть рукою заздалегідь.

На лінії мало машин: перед виходом дивіться EasyWay routes/306.

До Автовокзалу швидше міський транспорт по Стрийській; 1004 потрібен саме в Сокільники.

Оплата переважно готівкою; 35 грн за повний квиток на EasyWay.

Далі в Басівку — №171, не 1004.

Маршрут №1004 залишається прямим рейсом з Петрушевича в Сокільники, але через рідкісний крок його варто звіряти з GPS.

Оновлено: вересень 2026. Джерела: EasyWay routes/306, Moovit (06:00–20:40 / 40 хв).