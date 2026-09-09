1004 маршрутка (автобус) Львів
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1004 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Приміський автобус №1004 у Львові: пл. Петрушевича — с. Сокільники

№1004 з’єднує площу Петрушевича / вул. Шота Руставелі зі селом Сокільники (Львівський район, Сокільницька громада). Шлях — Стрийський ринок, Академія сухопутних військ, дитяча залізниця, автобусний завод, Наукова, Автовокзал, кільцева і мототрек.

Обслуговує лінію ПП «Вест-Авто». 11,48 км, 35–40 хвилин. На лінії зазвичай 1–2 машини: пропуск рейсу = очікування ~40 хв і більше. Далі на Басівку — №171; до Автовокзалу є міські рейси по Стрийській.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктипл. Петрушевича / вул. Шота Руставелі (Львів) — с. Сокільники (Львівський район)
ПеревізникПП «Вест-Авто»
Відстань / час11,48 км, 35–40 хв
Оплатаготівка водію, EasyWay ставить 35 грн; картку не гарантуйте

Карта маршруту №1004

Кінцева — Сокільники під Львовом, не інше село з такою назвою. GPS: EasyWay, 1004

Розклад з вул. Шота Руставелі

Moovit / EasyWay: щодня 06:00–20:40, крок 40 хв. На rozklad.in.ua сторінки 1004 немає.

ГодинаХвилини (щодня)
600, 40
720
800, 40
920
1000, 40
1120
1200, 40
1320
1400, 40
1520
1600, 40
1720
1800, 40
1920
2000, 40

З Сокільників перший орієнтир ~06:26–06:40. Через 1–2 борти реальний інтервал часто більший за 40 хв.

Зупинки №1004

Львів → СокільникиСокільники → Львів
1Шота Руставелі / Стрийський ринокс. Сокільники / мототрек
2Академія сухопутних військ / дитяча залізницякільцева / Сокільницька
3Податкова / автобусний завод / НауковаАвтовокзал / Максимовича
4Скорини / Гашека / АвтовокзалНаукова / автобусний завод
5кільцева / мототрекСтрийський ринок
6с. Сокільникивул. Шота Руставелі

Поради пасажирам

  • У селі зупинки «на вимогу» — махніть рукою заздалегідь.
  • На лінії мало машин: перед виходом дивіться EasyWay routes/306.
  • До Автовокзалу швидше міський транспорт по Стрийській; 1004 потрібен саме в Сокільники.
  • Оплата переважно готівкою; 35 грн за повний квиток на EasyWay.
  • Далі в Басівку — №171, не 1004.

Маршрут №1004 залишається прямим рейсом з Петрушевича в Сокільники, але через рідкісний крок його варто звіряти з GPS.

Оновлено: вересень 2026. Джерела: EasyWay routes/306, Moovit (06:00–20:40 / 40 хв).

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