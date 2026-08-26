131 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Приміський автобус №131 з’єднує ТРЦ «King Cross Leopolis» із селом Рясне-Руське, проходячи через Стрийську вулицю, Кульпарківську, Левандівку та Рясне. Маршрут долає близько 21 км за 65-75 хвилин залежно від заторів. Обслуговує лінію ТзОВ «Атто», вартість проїзду становить 25 грн. Це один із найдовших приміських маршрутів міста — 38 зупинок дозволяють висаджувати пасажирів практично в кожному кварталі вздовж шляху.

Графік руху та інтервал

Напрямок Будні Вихідні ТРЦ → Рясне-Руське 6:00–21:45 7:00–21:30 Рясне-Руське → ТРЦ 6:00–21:45 6:30–21:30

У будні дні інтервал становить 15-20 хвилин у пікові години (7:00-9:00, 17:00-19:00) і 20-30 хвилин упродовж дня. У вихідні та свята інтервал 20-30 хвилин, перший рейс о 7:00. Розклад може коригуватися через затори чи ремонт доріг, тому варто перевіряти онлайн-трекери перед виходом.

Зупинки в напрямку с. Рясне-Руське

№ Зупинка 1 ТРЦ «King Cross Leopolis» 2 Іподром 3 Вул. Сокільницька 4 Автовокзал 5 Вул. Михайла Максимовича 6 Вул. Ярослава Гашека 7 Вул. Скорини 8 Вул. Стрийська — вул. Наукова 9 Вул. Академіка Підстригача 10 Вул. Тролейбусна 11 Вул. Княгині Ольги 12 Аквапарк 13 Універмаг «Океан» 14 Вул. Василя Симоненка 15 Вул. Кульпарківська 16 Ринок «Південний» 17 Вул. Кульчицької 18 Вул. Любінська 19 Вул. Патона 20 Поліклініка №5 21 Мотозавод 22 Вул. Сяйво 23 Вул. Левандівська — вул. Широка 24 Вул. Ливарна 25 Вул. Естонська 26 Янівське кладовище 27 Вул. Винниця (Крупзавод) 28 Вул. Брюховицька 29 Вул. Шевченка 30 Вул. Біберовича 31 Вул. Порічкова 32 Промисловий ринок 33 М/н Рясне-1 34 Вул. Лушпинського 35 Вул. Стельмаха 36 Вул. Панаса Сотника 37 Вул. Автобудівельників 38 С. Рясне-Руське

Зупинки у зворотному напрямку

№ Зупинка 1 С. Рясне-Руське 2 Вул. Автобудівельників 3 Вул. Панаса Сотника 4 Вул. Стельмаха 5 М/н Рясне-1 6 Вул. Лушпинського 7 Вул. Порічкова 8 Вул. Біберовича 9 Вул. Шевченка 10 Вул. Брюховицька 11 Вул. Татарбунарська (Крупзавод) 12 Вул. Естонська 13 Вул. Ливарна 14 Вул. Широка 15 Вул. Сяйво 16 Мотозавод 17 Поліклініка №5 18 Залізнична райадміністрація (Любінська — Виговського) 19 Скнилівський парк 20 ТРЦ «Південний» 21 Скнилівок 22 Вул. Куровця (Василя Симоненка) 23 Універмаг «Океан» 24 Вул. Володимира Великого 25 Коледж телекомунікацій 26 Вул. Янева 27 Автобусний завод 28 Вул. Стрийська — вул. Наукова 29 Вул. Скорини 30 Вул. Ярослава Гашека 31 Вул. Михайла Максимовича 32 Автовокзал 33 Вул. Сокільницька 34 Іподром 35 ТРЦ «King Cross Leopolis»

Особливості маршруту та поради пасажирам

Маршрут зручний для жителів Рясного, Левандівки та околиць — звідси легко дістатися до аквапарку, ринку «Південний», поліклініки №5 чи ТРЦ на Стрийській. Основні вузли для орієнтації: Автовокзал (пересадка на трамваї/електрички), вулиця Кульпарківська (біля ринків) та Янівське кладовище.

За відгуками пасажирів на eway.in.ua, середня оцінка маршруту становить лише 1.1 з 5 (на основі 45 відгуків) — один із найнижче оцінених приміських маршрутів Львова. Тому плануючи поїздку, особливо ввечері, варто закладати запас часу і уважно стежити за реальним розташуванням автобуса через застосунки з GPS-трекінгом, а не орієнтуватися лише на офіційний розклад.

Валідатори на лінії працюють, пільги діють за наявності документів. У пікові години варто уникати заторів на Городоцькій та Кульпарківській, закладаючи додатковий час на поїздку.

Маршрут №131 залишається важливим зв’язком між містом і селом для щоденних поїздок чи шопінгу, хоча регулярність руху, за відгуками пасажирів, поки залишається слабким місцем цього напрямку.