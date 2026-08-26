131 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Приміський автобус №131 з’єднує ТРЦ «King Cross Leopolis» із селом Рясне-Руське, проходячи через Стрийську вулицю, Кульпарківську, Левандівку та Рясне. Маршрут долає близько 21 км за 65-75 хвилин залежно від заторів. Обслуговує лінію ТзОВ «Атто», вартість проїзду становить 25 грн. Це один із найдовших приміських маршрутів міста — 38 зупинок дозволяють висаджувати пасажирів практично в кожному кварталі вздовж шляху.
Графік руху та інтервал
|Напрямок
|Будні
|Вихідні
|ТРЦ → Рясне-Руське
|6:00–21:45
|7:00–21:30
|Рясне-Руське → ТРЦ
|6:00–21:45
|6:30–21:30
У будні дні інтервал становить 15-20 хвилин у пікові години (7:00-9:00, 17:00-19:00) і 20-30 хвилин упродовж дня. У вихідні та свята інтервал 20-30 хвилин, перший рейс о 7:00. Розклад може коригуватися через затори чи ремонт доріг, тому варто перевіряти онлайн-трекери перед виходом.
Зупинки в напрямку с. Рясне-Руське
|№
|Зупинка
|1
|ТРЦ «King Cross Leopolis»
|2
|Іподром
|3
|Вул. Сокільницька
|4
|Автовокзал
|5
|Вул. Михайла Максимовича
|6
|Вул. Ярослава Гашека
|7
|Вул. Скорини
|8
|Вул. Стрийська — вул. Наукова
|9
|Вул. Академіка Підстригача
|10
|Вул. Тролейбусна
|11
|Вул. Княгині Ольги
|12
|Аквапарк
|13
|Універмаг «Океан»
|14
|Вул. Василя Симоненка
|15
|Вул. Кульпарківська
|16
|Ринок «Південний»
|17
|Вул. Кульчицької
|18
|Вул. Любінська
|19
|Вул. Патона
|20
|Поліклініка №5
|21
|Мотозавод
|22
|Вул. Сяйво
|23
|Вул. Левандівська — вул. Широка
|24
|Вул. Ливарна
|25
|Вул. Естонська
|26
|Янівське кладовище
|27
|Вул. Винниця (Крупзавод)
|28
|Вул. Брюховицька
|29
|Вул. Шевченка
|30
|Вул. Біберовича
|31
|Вул. Порічкова
|32
|Промисловий ринок
|33
|М/н Рясне-1
|34
|Вул. Лушпинського
|35
|Вул. Стельмаха
|36
|Вул. Панаса Сотника
|37
|Вул. Автобудівельників
|38
|С. Рясне-Руське
Зупинки у зворотному напрямку
|№
|Зупинка
|1
|С. Рясне-Руське
|2
|Вул. Автобудівельників
|3
|Вул. Панаса Сотника
|4
|Вул. Стельмаха
|5
|М/н Рясне-1
|6
|Вул. Лушпинського
|7
|Вул. Порічкова
|8
|Вул. Біберовича
|9
|Вул. Шевченка
|10
|Вул. Брюховицька
|11
|Вул. Татарбунарська (Крупзавод)
|12
|Вул. Естонська
|13
|Вул. Ливарна
|14
|Вул. Широка
|15
|Вул. Сяйво
|16
|Мотозавод
|17
|Поліклініка №5
|18
|Залізнична райадміністрація (Любінська — Виговського)
|19
|Скнилівський парк
|20
|ТРЦ «Південний»
|21
|Скнилівок
|22
|Вул. Куровця (Василя Симоненка)
|23
|Універмаг «Океан»
|24
|Вул. Володимира Великого
|25
|Коледж телекомунікацій
|26
|Вул. Янева
|27
|Автобусний завод
|28
|Вул. Стрийська — вул. Наукова
|29
|Вул. Скорини
|30
|Вул. Ярослава Гашека
|31
|Вул. Михайла Максимовича
|32
|Автовокзал
|33
|Вул. Сокільницька
|34
|Іподром
|35
|ТРЦ «King Cross Leopolis»
Особливості маршруту та поради пасажирам
Маршрут зручний для жителів Рясного, Левандівки та околиць — звідси легко дістатися до аквапарку, ринку «Південний», поліклініки №5 чи ТРЦ на Стрийській. Основні вузли для орієнтації: Автовокзал (пересадка на трамваї/електрички), вулиця Кульпарківська (біля ринків) та Янівське кладовище.
За відгуками пасажирів на eway.in.ua, середня оцінка маршруту становить лише 1.1 з 5 (на основі 45 відгуків) — один із найнижче оцінених приміських маршрутів Львова. Тому плануючи поїздку, особливо ввечері, варто закладати запас часу і уважно стежити за реальним розташуванням автобуса через застосунки з GPS-трекінгом, а не орієнтуватися лише на офіційний розклад.
Валідатори на лінії працюють, пільги діють за наявності документів. У пікові години варто уникати заторів на Городоцькій та Кульпарківській, закладаючи додатковий час на поїздку.
Маршрут №131 залишається важливим зв’язком між містом і селом для щоденних поїздок чи шопінгу, хоча регулярність руху, за відгуками пасажирів, поки залишається слабким місцем цього напрямку.