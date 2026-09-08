У Львівській області у криниці знайдено тіло чоловіка (ФОТО)

7 вересня у селі Зимна Вода чоловік упав у криницю приблизно 20 метрів завглибшки.

Інформацію надали у Відділі НС, ЦЗ та МП Зимноводівської сільської ради.













На місце події оперативно прибули рятувальники. Вони почали роботи з розмінування місця падіння особи.

За допомогою дренажного насоса відкачали воду з криниці. Потім гірське пошуково-рятувальне відділення застосувало спеціальну триногу.

Операція з підняття людини була складною. Рятувальники підняли чоловіка на поверхню.

Медики констатували смерть на місці. Загиблий — чоловік, 1978 року народження.

На місці працювали: Добровільна пожежна команда села Зимна Вода, 2 ДПРЧ м. Львова, Львівське гірське пошуково-рятувальне відділення, працівники поліції та бригада екстреної медичної допомоги.









