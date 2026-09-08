Шкільні страви у Львові: чим харчуються учні (ФОТО)

Депутатка Львівської облради Наталія Тімко оприлюднила фото шкільного обіду у Львові.

Знімок вона виставила у соцмережах.

За її словами, це обід однієї зі львівських шкіл, а учень залишився задоволеним.

Він зазначив, що така їжа стала ще однією мотивацією ходити до школи.

Нині тема харчування в школах залишається дуже гострою.

Наталія Тімко підкреслює: смаки дітей різняться, як і розміри порцій удома.

Головна ідея — формувати культуру здорового харчування, щоб їжа приносила користь.

Вона також наголошує: багато залежить від підходу — готувати по-людськи.

Потрібно ставитися так, ніби до школи ходить близька для вас людина.

Учень додав, що шкірка банана була вимита, тож сусідство на тарілці безпечне.

Депутатка просить надсилати фото тарілок зі шкільними обідами і буде вдячна за них.