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121 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Приміський автобус №121 у Львові: Приміський вокзал — с. Борщовичі

№121 з’єднує Приміський вокзал зі селом Борщовичі (Львівський район) через Городоцьку, «Магнус», пр. Чорновола, АС-2, Галицьке перехрестя, Малехів, Дубляни і Ямпіль.

Обслуговує лінію ПП «Вест-Авто». 26,16 км, 80–90 хвилин. До Дублян зі Сихова також є №111, з Під Дубом — №56.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктиПриміський вокзал (Львів) — с. Борщовичі (Львівський район)
ПеревізникПП «Вест-Авто»
Відстань / час26,16 км, 80–90 хв
Оплатаготівка водію, 35 грн на EasyWay; зонально може бути інакше

Карта маршруту №121

Кінцева — Борщовичі Львівського району. GPS: EasyWay, 121

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Щодня06:00–20:30 / 21:00~30 хв у таблиці

На Городоцькій і Замарстинівській рейси зсуваються. Перед виходом дивіться борт у застосунку.

Зупинки №121

Вокзал → БорщовичіБорщовичі → Вокзал
1Приміський вокзал / цирк / «Магнус»с. Борщовичі / с. Ямпіль
2пр. Чорновола / АС-2 / Галицьке перехрестяДубляни / Малехів
3с. Малехів / с. ДубляниГалицьке перехрестя / АС-2
4с. ЯмпільЧорновола / цирк
5с. БорщовичіПриміський вокзал

Поради пасажирам

  • У селах зупинки «на вимогу».
  • У пік на Городоцькій закладайте 10–15 хвилин.
  • Для Дублян з півночі міста є ще №56 і №111.
  • Оплата готівкою; 35 грн за повний квиток на EasyWay.
  • Перед виходом перевірте борт на EasyWay (routes/307).

Маршрут №121 залишається прямим рейсом з Приміського вокзалу в Малехів, Дубляни, Ямпіль і Борщовичі.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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