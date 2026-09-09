121 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Приміський автобус №121 у Львові: Приміський вокзал — с. Борщовичі

№121 з’єднує Приміський вокзал зі селом Борщовичі (Львівський район) через Городоцьку, «Магнус», пр. Чорновола, АС-2, Галицьке перехрестя, Малехів, Дубляни і Ямпіль.

Обслуговує лінію ПП «Вест-Авто». 26,16 км, 80–90 хвилин. До Дублян зі Сихова також є №111, з Під Дубом — №56.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти Приміський вокзал (Львів) — с. Борщовичі (Львівський район) Перевізник ПП «Вест-Авто» Відстань / час 26,16 км, 80–90 хв Оплата готівка водію, 35 грн на EasyWay; зонально може бути інакше

Карта маршруту №121

Кінцева — Борщовичі Львівського району. GPS: EasyWay, 121

Розклад руху

День Вікно Інтервал Щодня 06:00–20:30 / 21:00 ~30 хв у таблиці

На Городоцькій і Замарстинівській рейси зсуваються. Перед виходом дивіться борт у застосунку.

Зупинки №121

№ Вокзал → Борщовичі Борщовичі → Вокзал 1 Приміський вокзал / цирк / «Магнус» с. Борщовичі / с. Ямпіль 2 пр. Чорновола / АС-2 / Галицьке перехрестя Дубляни / Малехів 3 с. Малехів / с. Дубляни Галицьке перехрестя / АС-2 4 с. Ямпіль Чорновола / цирк 5 с. Борщовичі Приміський вокзал

Поради пасажирам

У селах зупинки «на вимогу».

У пік на Городоцькій закладайте 10–15 хвилин.

Для Дублян з півночі міста є ще №56 і №111.

Оплата готівкою; 35 грн за повний квиток на EasyWay.

Перед виходом перевірте борт на EasyWay (routes/307).

Маршрут №121 залишається прямим рейсом з Приміського вокзалу в Малехів, Дубляни, Ямпіль і Борщовичі.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.