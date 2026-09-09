121 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Приміський автобус №121 у Львові: Приміський вокзал — с. Борщовичі
№121 з’єднує Приміський вокзал зі селом Борщовичі (Львівський район) через Городоцьку, «Магнус», пр. Чорновола, АС-2, Галицьке перехрестя, Малехів, Дубляни і Ямпіль.
Обслуговує лінію ПП «Вест-Авто». 26,16 км, 80–90 хвилин. До Дублян зі Сихова також є №111, з Під Дубом — №56.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|Приміський вокзал (Львів) — с. Борщовичі (Львівський район)
|Перевізник
|ПП «Вест-Авто»
|Відстань / час
|26,16 км, 80–90 хв
|Оплата
|готівка водію, 35 грн на EasyWay; зонально може бути інакше
Карта маршруту №121
Кінцева — Борщовичі Львівського району. GPS: EasyWay, 121
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Щодня
|06:00–20:30 / 21:00
|~30 хв у таблиці
На Городоцькій і Замарстинівській рейси зсуваються. Перед виходом дивіться борт у застосунку.
Зупинки №121
|№
|Вокзал → Борщовичі
|Борщовичі → Вокзал
|1
|Приміський вокзал / цирк / «Магнус»
|с. Борщовичі / с. Ямпіль
|2
|пр. Чорновола / АС-2 / Галицьке перехрестя
|Дубляни / Малехів
|3
|с. Малехів / с. Дубляни
|Галицьке перехрестя / АС-2
|4
|с. Ямпіль
|Чорновола / цирк
|5
|с. Борщовичі
|Приміський вокзал
Поради пасажирам
- У селах зупинки «на вимогу».
- У пік на Городоцькій закладайте 10–15 хвилин.
- Для Дублян з півночі міста є ще №56 і №111.
- Оплата готівкою; 35 грн за повний квиток на EasyWay.
- Перед виходом перевірте борт на EasyWay (routes/307).
Маршрут №121 залишається прямим рейсом з Приміського вокзалу в Малехів, Дубляни, Ямпіль і Борщовичі.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.