За 14 тижнів львівські лікарні прийняли 216 постраждалих на електросамокатах

За останні 14 тижнів у Львові до медичних закладів звернулися 216 водіїв електросамокатів, які отримали травми під час їзди.

Майже половина постраждалих — діти.

Медики наголошують: більшість таких випадків можна було б уникнути, якби люди дотримувалися правил безпеки й користувалися захисним спорядженням.

Серед травмованих — 103 дитини та 113 дорослих. Частина з них звернулася до лікарень самостійно, інших доправили бригади екстреної медичної допомоги. Загалом госпіталізації потребували 64 дитини та 3 дорослих.

Медики вкотре закликають батьків не дозволяти дітям користуватися електросамокатами без належного захисту й без контролю дорослих. Шолом, дотримання безпечної швидкості й правил дорожнього руху можуть допомогти уникнути важких травм.

Нагадаємо, у Львові посилили правила користування електросамокатами та іншими засобами мікромобільності. Вони передбачають мінімальний вік користувачів — 16 років, обов’язкове використання захисних шоломів, обмеження швидкості до 15 км/год на потенційно небезпечних ділянках та впорядкування паркування.

У мерії наголошують: необхідність додаткових безпекових заходів зумовлена зростанням кількості травм, пов’язаних із користуванням електросамокатами, зокрема серед дітей.