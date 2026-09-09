1001 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Приміський автобус №1001 у Львові: м/н Рясне-1 — вул. Суботівська

№1001 з’єднує Рясне-1 із Левандівкою (вул. Суботівська) через Рясне-Руське, кільцеву, «Епіцентр», ТЦ «METRO» / АС «Західна», мотозавод і Сяйво. Центр міста лінія не проїжджає.

Обслуговує ТОВ «Успіх БМ». Близько 19 км, 50–60 хвилин. З Суботівської далі на Сихів іде №13.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти м/н Рясне-1 (Львів) — вул. Суботівська, Левандівка (Львів) Перевізник ТОВ «Успіх БМ» Відстань / час ≈19 км, 50–60 хв Оплата готівка водію, орієнтовно 25–35 грн

Карта маршруту №1001

Обидві кінцеві у Львові; Рясне-Руське — Львівський район. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 1001.

Розклад (орієнтир)

День З Рясне-1 З Суботівської Будні 06:20, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:40 06:45, 08:25, 10:25, 12:25, 14:25, 16:25, 18:25, 19:45 Вихідні те саме вікно 06:20–19:40 те саме вікно

За такою таблицею крок ближчий до 1,5–2 год, ніж до 25 хв. На Городоцькій графік зсувається.

Зупинки №1001

№ Рясне-1 → Левандівка Левандівка → Рясне-1 1 Рясне-1 / Стельмаха / Рясне-Руське Суботівська / поліклініка №3 2 кільцева / «Епіцентр» / «METRO» Сяйво / мотозавод 3 Станційна / мотозавод / Сяйво «METRO» / «Епіцентр» / кільцева 4 вул. Суботівська м/н Рясне-1

Поради пасажирам

Рейсів небагато — звіряйте борт у застосунку, не лише таблицю.

На кільцевій і Городоцькій закладайте час.

З Левандівки в Сихів — №13.

Оплата готівкою; картку не гарантуйте.

Перед виходом — EasyWay / Moovit, лінія 1001.

Маршрут №1001 залишається кільцевим рейсом між Рясне-1 і Левандівкою через «Епіцентр» і «METRO».

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.