1001 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Приміський автобус №1001 у Львові: м/н Рясне-1 — вул. Суботівська
№1001 з’єднує Рясне-1 із Левандівкою (вул. Суботівська) через Рясне-Руське, кільцеву, «Епіцентр», ТЦ «METRO» / АС «Західна», мотозавод і Сяйво. Центр міста лінія не проїжджає.
Обслуговує ТОВ «Успіх БМ». Близько 19 км, 50–60 хвилин. З Суботівської далі на Сихів іде №13.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|м/н Рясне-1 (Львів) — вул. Суботівська, Левандівка (Львів)
|Перевізник
|ТОВ «Успіх БМ»
|Відстань / час
|≈19 км, 50–60 хв
|Оплата
|готівка водію, орієнтовно 25–35 грн
Карта маршруту №1001
Обидві кінцеві у Львові; Рясне-Руське — Львівський район. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 1001.
Розклад (орієнтир)
|День
|З Рясне-1
|З Суботівської
|Будні
|06:20, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:40
|06:45, 08:25, 10:25, 12:25, 14:25, 16:25, 18:25, 19:45
|Вихідні
|те саме вікно 06:20–19:40
|те саме вікно
За такою таблицею крок ближчий до 1,5–2 год, ніж до 25 хв. На Городоцькій графік зсувається.
Зупинки №1001
|№
|Рясне-1 → Левандівка
|Левандівка → Рясне-1
|1
|Рясне-1 / Стельмаха / Рясне-Руське
|Суботівська / поліклініка №3
|2
|кільцева / «Епіцентр» / «METRO»
|Сяйво / мотозавод
|3
|Станційна / мотозавод / Сяйво
|«METRO» / «Епіцентр» / кільцева
|4
|вул. Суботівська
|м/н Рясне-1
Поради пасажирам
- Рейсів небагато — звіряйте борт у застосунку, не лише таблицю.
- На кільцевій і Городоцькій закладайте час.
- З Левандівки в Сихів — №13.
- Оплата готівкою; картку не гарантуйте.
- Перед виходом — EasyWay / Moovit, лінія 1001.
Маршрут №1001 залишається кільцевим рейсом між Рясне-1 і Левандівкою через «Епіцентр» і «METRO».
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.