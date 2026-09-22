Спецоперація «Джентльмени»: поліція вилучила більше тонни канабісу та майже 57 тисяч рослин

Правоохоронці Львівщини провели масштабні слідчі дії та обшуки у рамках загальнодержавної спецоперації «Джентльмени». Ця операція спрямована на боротьбу з незаконним вирощуванням конопель та збутом наркотиків.

Після двох етапів операції по всій Україні поліція вилучила понад тонну канабісу та майже 57 тисяч кущів конопель. Про це 22 вересня офіційно заявили в Національній поліції України.

У заходах взяли участь оперативники кримінальної поліції та слідчі в 23 областях, зокрема й на Львівщині. Лише під час другого етапу правоохоронці провели 532 обшуки. Загалом за два етапи їх відбулося 968. Затримано 96 осіб, а 181 – повідомлено про підозру.

Під час операції вилучили 56 995 кущів конопель та 1 010 кілограмів канабісу. Окрім цього, ліквідували 23 нарколабораторії типу «гроубокс», де вирощували наркотичні речовини.

Під час проведення обшуків правоохоронці також вилучили амфетамін, alpha-PVP, мефедрон, метамфетамін, макову солому та лікарські засоби, обіг яких обмежений. Знайшли обладнання для вирощування та фасування наркотиків, автомобілі, понад 5 мільйонів гривень у різних валютах, зброю, боєприпаси та вибухові речовини.

За даними поліції, організатори незаконних посівів старалися приховати свою діяльність. Коноплі вирощували у пшениці, серед соняшнику, в лісосмугах, на занедбаних ділянках та в інших важкодоступних місцях.

Окремо повідомляють про викриття наркоугруповання на Житомирщині. Його учасники вирощували коноплі серед соняшнику. Там вилучили 570 кілограмів канабісу та понад 29 тисяч кущів. За оцінкою правоохоронців, ринкова вартість вилучених наркотиків перевищує 350 мільйонів гривень.

Затриманим інкримінують злочини за статтями 307, 309 та 310 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цими статтями — до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Після завершення експертиз вилучених речовин правоохоронці визначать, кому з інших можливих учасників наркоугруповань повідомлятимуть про підозру.