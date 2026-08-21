287 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Приміський автобус, що з’єднує Сихівський район Львова з передмістями Зимна Вода та Рудно, курсує щодня від зупинки «Санта Барбара» на проспекті Червоної Калини. Пасажири часто називають цей рейс просто маршрутка 287, орієнтуючись на номер, знайомий кожному мешканцю південних районів міста. Автобус проходить Сихівським, Франківським і Залізничним районами, дозволяючи дістатися з околиць до центру без пересадок. Загальна довжина маршруту становить близько 20 км, а час у дорозі коливається від 50 до 65 хвилин залежно від трафіку на Кульпарківській та Ряшівській. Пасажири часто відзначають нестабільність розкладу, особливо ввечері та на вихідних.

Основні напрямки маршруту 287

Автобус курсує двома основними напрямками:

Від Сихова («Санта Барбара») до Рудного: старт на околиці Сихова, через ТРЦ «Шувар», Стрийську, Кульпарківську та Ряшівську до гіпермаркету «Епіцентр» і Рудного.

Від Рудного до Сихова («Санта Барбара»): зворотний шлях із кількома зупинками «на вимогу» у передмісті.

Перевізником на лінії виступає ТОВ «Міра і К».

Повний список зупинок маршрутки 287

Маршрут налічує 26-30 зупинок залежно від напрямку. Ось точний перелік орієнтирів для зручності.

Зупинки у напрямку «Санта Барбара» → Рудно

№ Зупинка 1 Санта Барбара 2 Проспект Червоної Калини 3 Вул. Коломийська 4 Поліклініка №4 5 Кінотеатр ім. Довженка 6 Дитяча поліклініка №4 7 ТРЦ «Шувар» 8 Вул. Хуторівка 9 Вул. Чукаріна 10 Духовна семінарія 11 Вул. Дем’янська 12 Вул. Наукова — вул. Стрийська 13 Вул. Володимира Великого 14 Універмаг «Океан» 15 Вул. Кульпарківська 16 Ринок «Південний» 17 Вул. Кульчицької 18 Вул. Виговського / Любінська 19 Вул. Патона 20 Вул. Ряшівська 21 Вул. Станічна 22 ТЦ «METRO» 23 Кільцева дорога 24 Гіпермаркет «Епіцентр» 25 На вимогу (кілька зупинок) 26 Рудно

Зупинки у напрямку Рудно → «Санта Барбара»

№ Зупинка 1 Рудно 2 На вимогу (кілька зупинок) 3 Гіпермаркет «Епіцентр» 4 Кільцева дорога 5 ТЦ «METRO» 6 Вул. Станічна 7 Вул. Ряшівська 8 Вул. Патона 9 Вул. Виговського / Любінська 10 Вул. Кульчицької 11 Ринок «Південний» 12 Вул. Кульпарківська 13 Універмаг «Океан» 14 Вул. Володимира Великого 15 Автобусний завод 16 Вул. Стрийська — вул. Наукова 17 Духовна семінарія 18 ТРЦ «Шувар» 19 Дитяча поліклініка №4 20 Кінотеатр ім. Довженка 21 Поліклініка №4 22 Проспект Червоної Калини 23 Санта Барбара

Розклад руху 287 автобуса у Львові

Рух здійснюється щодня з 06:00 до 21:50-22:10. Ось орієнтовний графік:

Напрямок Будні дні Вихідні Сихів → Рудно 06:10, 06:33, 06:45… до 22:10 (кожні 12-30 хв) 06:30… до 21:00 (20-60 хв) Рудно → Сихів 06:00, 06:22… до 21:50 (кожні 12-30 хв) 07:00… до 21:00 (30-60 хв)

Після 18:00 рейси рідшають або скасовуються. Перевіряйте реальний час у додатках — GPS не завжди працює.

Інтервал руху та час поїздки

У будні дні інтервал становить 12-30 хвилин у пікові години і зростає до 120 хвилин ввечері. У вихідні дні інтервал коливається від 20 до 60 хвилин, а кількість рейсів іноді скорочується. Час у дорозі — 50-70 хвилин через затори на Кульпарківській чи Ряшівській.

Ціна квитка та правила оплати

Стандартна вартість проїзду становить 15-35 грн готівкою, ціну встановлює водій. Пільговий проїзд безкоштовний для дітей до 6 років, пенсіонерів та студентів за наявності посвідчення. Оплата карткою можлива, іноді за ціною 20 грн, але валідаторів на лінії мало, і квитки за безготівкову оплату не завжди видають.

Поради пасажирам та типові проблеми

Цей маршрут популярний серед жителів передмість, але має недоліки:

Плюси: охоплює ТРЦ «Шувар», «METRO», «Епіцентр»; зручний для поїздок у Залізничний район.

Мінуси: нерегулярність (запізнення, відсутність вечірніх рейсів), грубість водіїв, поганий стан автобусів (немає вентиляції, ременів), вимкнені GPS.

Корисні поради:

Використовуйте додатки для трекінгу — плануйте з запасом. Пільговикам варто мати при собі документи. Уникайте пікових годин (07:00-09:00, 17:00-19:00). У разі проблем можна скаржитися на hotline ЛКП «Львівелектротранс».

Ця маршрутка — практичний варіант для щоденних поїздок, але готуйтеся до непередбачуваності.