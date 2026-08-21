287 маршрутка (автобус) Львів
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287 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Приміський автобус, що з’єднує Сихівський район Львова з передмістями Зимна Вода та Рудно, курсує щодня від зупинки «Санта Барбара» на проспекті Червоної Калини. Пасажири часто називають цей рейс просто маршрутка 287, орієнтуючись на номер, знайомий кожному мешканцю південних районів міста. Автобус проходить Сихівським, Франківським і Залізничним районами, дозволяючи дістатися з околиць до центру без пересадок. Загальна довжина маршруту становить близько 20 км, а час у дорозі коливається від 50 до 65 хвилин залежно від трафіку на Кульпарківській та Ряшівській. Пасажири часто відзначають нестабільність розкладу, особливо ввечері та на вихідних.

Основні напрямки маршруту 287

Автобус курсує двома основними напрямками:

Від Сихова («Санта Барбара») до Рудного: старт на околиці Сихова, через ТРЦ «Шувар», Стрийську, Кульпарківську та Ряшівську до гіпермаркету «Епіцентр» і Рудного.

Від Рудного до Сихова («Санта Барбара»): зворотний шлях із кількома зупинками «на вимогу» у передмісті.

Перевізником на лінії виступає ТОВ «Міра і К».

Повний список зупинок маршрутки 287

Маршрут налічує 26-30 зупинок залежно від напрямку. Ось точний перелік орієнтирів для зручності.

Зупинки у напрямку «Санта Барбара» → Рудно

Зупинка
1Санта Барбара
2Проспект Червоної Калини
3Вул. Коломийська
4Поліклініка №4
5Кінотеатр ім. Довженка
6Дитяча поліклініка №4
7ТРЦ «Шувар»
8Вул. Хуторівка
9Вул. Чукаріна
10Духовна семінарія
11Вул. Дем’янська
12Вул. Наукова — вул. Стрийська
13Вул. Володимира Великого
14Універмаг «Океан»
15Вул. Кульпарківська
16Ринок «Південний»
17Вул. Кульчицької
18Вул. Виговського / Любінська
19Вул. Патона
20Вул. Ряшівська
21Вул. Станічна
22ТЦ «METRO»
23Кільцева дорога
24Гіпермаркет «Епіцентр»
25На вимогу (кілька зупинок)
26Рудно

Зупинки у напрямку Рудно → «Санта Барбара»

Зупинка
1Рудно
2На вимогу (кілька зупинок)
3Гіпермаркет «Епіцентр»
4Кільцева дорога
5ТЦ «METRO»
6Вул. Станічна
7Вул. Ряшівська
8Вул. Патона
9Вул. Виговського / Любінська
10Вул. Кульчицької
11Ринок «Південний»
12Вул. Кульпарківська
13Універмаг «Океан»
14Вул. Володимира Великого
15Автобусний завод
16Вул. Стрийська — вул. Наукова
17Духовна семінарія
18ТРЦ «Шувар»
19Дитяча поліклініка №4
20Кінотеатр ім. Довженка
21Поліклініка №4
22Проспект Червоної Калини
23Санта Барбара

Розклад руху 287 автобуса у Львові

Рух здійснюється щодня з 06:00 до 21:50-22:10. Ось орієнтовний графік:

НапрямокБудні дніВихідні
Сихів → Рудно06:10, 06:33, 06:45… до 22:10 (кожні 12-30 хв)06:30… до 21:00 (20-60 хв)
Рудно → Сихів06:00, 06:22… до 21:50 (кожні 12-30 хв)07:00… до 21:00 (30-60 хв)

Після 18:00 рейси рідшають або скасовуються. Перевіряйте реальний час у додатках — GPS не завжди працює.

Інтервал руху та час поїздки

У будні дні інтервал становить 12-30 хвилин у пікові години і зростає до 120 хвилин ввечері. У вихідні дні інтервал коливається від 20 до 60 хвилин, а кількість рейсів іноді скорочується. Час у дорозі — 50-70 хвилин через затори на Кульпарківській чи Ряшівській.

Ціна квитка та правила оплати

Стандартна вартість проїзду становить 15-35 грн готівкою, ціну встановлює водій. Пільговий проїзд безкоштовний для дітей до 6 років, пенсіонерів та студентів за наявності посвідчення. Оплата карткою можлива, іноді за ціною 20 грн, але валідаторів на лінії мало, і квитки за безготівкову оплату не завжди видають.

Поради пасажирам та типові проблеми

Цей маршрут популярний серед жителів передмість, але має недоліки:

Плюси: охоплює ТРЦ «Шувар», «METRO», «Епіцентр»; зручний для поїздок у Залізничний район.

Мінуси: нерегулярність (запізнення, відсутність вечірніх рейсів), грубість водіїв, поганий стан автобусів (немає вентиляції, ременів), вимкнені GPS.

Корисні поради:

Використовуйте додатки для трекінгу — плануйте з запасом. Пільговикам варто мати при собі документи. Уникайте пікових годин (07:00-09:00, 17:00-19:00). У разі проблем можна скаржитися на hotline ЛКП «Львівелектротранс».

Ця маршрутка — практичний варіант для щоденних поїздок, але готуйтеся до непередбачуваності.

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